¿Regresa Tini a la actuación? Esto es lo que debes de saber sobre su nueva serie en Disney

Tras más de diez años alejada de la actuación, Tini Stoessel vuelve a conquistar la pantalla con un proyecto que promete drama, suspenso y emociones intensas.

Quebranto, la nueva producción de Disney+, ya se encuentra disponible y se perfila como una de las apuestas más fuertes de la plataforma para esta temporada.

La serie no solo marca el regreso de la actriz argentina que conquistó al público con Violetta, sino que también presenta una historia que conecta a dos países, explora el peso de los secretos familiares y muestra a Tini en un rol más maduro y desafiante, aquí te contamos lo que debes saber sobre este esperado estreno.

¿De qué trata Quebranto y por qué está dando de qué hablar?

La trama sigue a Miranda, una joven que fue adoptada en Argentina y que tras años de dudas y ansiedad, decide viajar a México para conocer su verdadero origen.

Lo que parecía ser un viaje para encontrar respuestas se convierte en un camino lleno de revelaciones dolorosas, traiciones inesperadas y riesgos que pondrán su vida en peligro.

Con tintes de thriller y drama familiar, la serie lleva a los espectadores a explorar el costo emocional de descubrir secretos que podrían haber permanecido oculto s. además, combina paisajes reales de México y Buenos Aires para dar un toque de autenticidad a la narrativa.

¿Qué es lo que debes saber antes de ver Quebranto?

El regreso de Tini a la actuación: Después de más de una década dedicada a la música, Tini vuelve con un papel mucho más maduro, dejando atrás su imagen juvenil de Violetta. Formato y duración: La serie cuenta con seis episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno, disponibles en Disney+ desde el 15 de agosto. Una trama llena de giros: Quebranto combina drama, suspenso y acción, explorando tanto el peligro físico como el impacto emocional de descubrir una verdad inesperada. Producción en dos países: Gran parte de la serie se grabó en locaciones mexicanas, pero también se muestran paisajes icónicos de Buenos Aires.

¿Quiénes conforman el elenco y el equipo detrás de Quebranto?

La producción está liderada por Tini Stoessel, quien interpreta a Miranda, y cuenta con un elenco internacional conformado por Jorge López, Martín Barba, Lucía Gómez-Robledo, Sebastián Silveti y Daniela Peña.

Entre otros talentos que dan vida a los diferentes miembros de la compleja familia Lara y a los aliados y enemigos que rodean a la protagonista.

La serie fue dirigida por Bernardo de la Rosa y escrita por Andrés Gelós, Natacha Caravia y Andrés Pascaner, quienes imprimieron un estilo de thriller cargado de drama emocional.

La producción estuvo a cargo de Non Stop México, sumando locaciones reales y un equipo técnico que apostó por una estética cinematográfica.