Plataforma de HBO se convierte en el cuartel general de DC

Prepárate para nuevas misiones, alianzas inesperadas y aventuras que desafían la lógica.

Con la llegada de la segunda temporada de Peacemaker, HBO Max se convierte en el cuartel general de DC.

Con el regreso de Peacemkaer en su explosiva segunda temporada hoy, DC se expande como nunca antes en HBO Max.

La plataforma busca consolidarse como el destino definitivo para fans de héroes, villanos y todo lo que existe en medio, con una oferta que abarca desde películas épicas hasta series animadas, pasando por nuevas apuestas live-action y crossovers imperdibles.

Más allá de los trajes y las batallas, las series y películas de DC en HBO Max reúnen historias sobre identidad, justicia, locura, redención… y humor muy negro.

Para celebrar la llegada de la nueva temporada del antihéroe, te compartimos una guía esencial de títulos que forman parte de este multiverso en constante evolución. Desde Gotham hasta mundos alternativos con dragones y clanes ninja, hay una historia para cada tipo de fan.

Descubre (o redescubre) estas series y películas que conectan los hilos de DC, con estos 10 títulos imprescindibles:

PEACEMAKER, TEMPORADA 1 Y AHORA LA 2

Sinopsis: Después de los eventos de EL ESCUADRÓN SUICIDA, Christopher Smith -mejor conocido como Peacemaker - se une a un nuevo equipo secreto del gobierno para enfrentar amenazas aún más peligrosas... mientras lidia con su propio pasado, su disfuncional sistema de valores y su extravagante sentido del deber patriótico. La serie mezcla acción, sátira y drama con el característico humor de James Gunn.

Relevancia en DC: PEACEMAKER destaca por su enfoque irreverente y su combinación única de acción, humor negro y sátira dentro de DC en HBO Max. La serie ha ampliado la narrativa alrededor de personajes secundarios que ganan protagonismo, y la segunda temporada promete continuar explorando las complejidades del antihéroe en un tono distintivo que combina drama y comedia.

Elenco: John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee y Robert Patrick.

THE BATMAN (FILME, 2022)

Sinopsis: En su segundo año como vigilante de Gotham, "Bruce Wayne" investiga una serie de asesinatos que apuntan a las figuras más poderosas (y corruptas) de la ciudad.Mientras descifra pistas dejadas por "El Acertijo", se ve obligado a confrontar sus propias contradicciones y redefinir lo que significa ser "Batman". Una película con alma de thriller noir, cargada de suspenso, tensión y profundidad emocional.

Relevancia en DC: The Batman einventa al Caballero Oscuro con una mirada más cruda y detectivesca. Es la piedra angular de una nueva narrativa dentro de DC, de la que también forma parte la serie El Pinguino, Además, establece el tono más realista, introspectivo y psicológico con el que HBO Max está expandiendo el mito de Gotham.

Elenco: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis.

EL PINGÜINO (Serie, 2024)

Sinopsis: Después de los eventos de The Batman, el vacío de poder en Gotham abre la puerta para que el ambicioso "Oswald 'Oz' Cobblepot" ascienda en el mundo criminal. Entre traiciones, alianzas frágiles y una ciudad al borde del colapso, El Pinguino explora los orígenes de uno de los villanos más icónicos de DC desde una mirada cruda, realista y profundamente humana.

Relevancia en DC: El Pinguino es el puente narrativo directo entre The Batman y su próxima secuela. Expande el mundo gótico y criminal de Gotham desde una perspectiva mafiosa, al estilo de un drama criminal moderno. Fundamental para entender el nuevo orden que se gesta en la ciudad.

Elenco: Colin Farrell, Cristin Milioti, Clancy Brown, Michael Zegen, Shohreh Aghdashloo.

EL ESCUADRÓN SUICIDA (PELÍCULA, 2021)

Sinopsis: Un nuevo escuadrón de villanos de tercera categoría es reclutado por "Amanda Waller" para una misión suicida en la isla de Corto Maltese. La recompensa: menos años en prisión (si sobreviven). Dirigida por James Gunn, esta película reinventa al equipo con un tono salvaje y cómicamente violento que redefine las películas de superhéroes.

Relevancia en DC: El Escuadrón Suicida sirvió como reinicio espiritual del equipo, y es la base directa para PEACEMAKER. Su tono y universo son parte esencial del nuevo DCU impulsado por James Gunn.

Elenco: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Viola Davis, Joel Kinnaman, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Sylvester Stallone (voz de King Shark).

SUPERGIRL (SERIE)

Sinopsis: La serie Supergirl sigue las aventuras de "Kara Zor-El", la prima de "Superman", quien llega a la Tierra desde Krypton para protegerla usando sus poderes. Kara explora su viaje para aceptar su destino como "Supergirl" y proteger Ciudad Nacional de diversas amenazas.

Relevancia en DC: Supergirl forma parte del Arrowverse, el mundo televisivo interconectado de DC. Fue pionera en poner a una superheroína al frente de una serie mainstream y destacó por su representación de personajes LGBTQ+ y temas sociales. Sigue siendo una pieza importante en la evolución de las adaptaciones DC.

Elenco: Melissa Benoist, Chyler Leigh, Katie Mcgrath, Jesse Rath, Nicole Maines, Azie Tesfai, Julie Gonzalo, Staz Nair, David Harewood

MIS AVENTURAS CON SUPERMAN (SERIE ANIMADA)

Sinopsis: Sigue a "Clark Kent", "Lois Lane" y "Jimmy Olsen" mientras inician sus carreras en el Daily Planet. "Clark" está aprendiendo a manejar sus poderes y su doble identidad como "Superman", mientras se enamora de "Lois" y enfrenta amenazas tecnológicas que apuntan directamente al corazón de Metrópolis.

Relevancia en DC: Una reinterpretación fresca del mito de Superman con estética de anime, pensada para nuevas generaciones. Humaniza al héroe y lo presenta en sus años formativos, con un enfoque en el humor, la amistad y el descubrimiento personal.

Elenco: Con las Voces principales (inglés) de Jack Quaid (Clark Kent/Superman), Alice Lee (Lois Lane), Ishmel Sahid (Jimmy Olsen).

COMANDO DE CRIATURAS (SERIE ANIMADA)

Sinopsis: La primera serie animada canónica del nuevo DCU sigue a un grupo de antihéroes inusuales -entre ellos un hombre lobo, una vampira y una criatura estilo Frankenstein- reclutados por "Amanda Waller" para misiones encubiertas. Humor negro, acción sobrenatural y drama se mezclan en esta aventura animada que abre oficialmente el universo de James Gunn.

Relevancia en DC: Primera pieza animada 100 % integrada al nuevo DCU. Gunn ha confirmado que los actores también interpretarán a sus personajes en futuras entregas live action, marcando un hito en la cohesión narrativa entre medios.

Elenco: Steve Agee, Maria Bakalova, Anya Chalotra, Sara Ramírez, Indira Varma, Sean Gunn, Alan Tudyk, Zoe Chao, David Harbour, Frank Grillo, Viola Davis.

BATMAN NINJA VS. LA LIGA YAKUZA (PELÍCULA ANIMADA)

Sinopsis: En esta secuela de Batman Ninja, "Batman" regresa a un mundo distinto al que dejó y ahora él y sus aliados deben proteger Gotham de una invasión yakuza liderada por una versión alternativa y corrompida de la Liga de la Justicia. La batalla entre honor samurái y poder descontrolado alcanza nuevas dimensiones en esta épica animada.

Relevancia en DC: Esta secuela amplía el mundo alternativo de Batman Ninja y profundiza en el choque entre tradición samurái y poderes extraordinarios. Con un elenco vocal amplio y experimentado, la película refuerza la apuesta de DC por la animación de alta calidad y narrativas innovadoras que expanden sus franquicias más allá del live action.

SUPERMAN: LA PELÍCULA (PELÍCULA, 1978)

Sinopsis: Unos padres del planeta Krypton envían a su hijo pequeño a la Tierra en una nave espacial. Allí, el niño crece y se convierte en el periodista "Clark Kent", quien posee poderes y habilidades superiores a los mortales. Con un fuerte sentido de la justicia, "Clark" lucha por proteger a la humanidad bajo la identidad de Superman.

Relevancia en DC: Superman: La Película es la obra que marcó el inicio de las adaptaciones cinematográficas de DC con un enfoque clásico y familiar. Estableció la iconografía del personaje y sentó las bases para las futuras películas de superhéroes, consolidando a Superman como un símbolo universal de esperanza y justicia.

Elenco: Christopher Reeve, Marlon Brando, Margot Kidder, Gene Hackman

GUASÓN (PELÍCULA, 2019)

Sinopsis: "Arthur Fleck" lucha por sobrevivir en una ciudad al borde del colapso mientras su salud mental se deteriora, dando paso a la transformación en el Joker, símbolo del caos y la anarquía.

Relevancia en DC: Guasón se distingue como una obra independiente que ofrece una mirada profunda y original al villano más emblemático de DC, marcando un antes y un después en la narrativa cinematográfica de personajes complejos.

Elenco: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Marc Maron, Douglas Hodge.