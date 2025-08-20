Espectáculos Ángela Aguilar Shakira en Torreón Series Shakira Famosos

Netflix

Netflix: ¿Cuándo se estrena la quinta temporada de Emily en París?

La plataforma de streaming compartió las primeras imágenes de la nueva temporada protagonizada por Lily Collins quien da vida a una chica estadounidense que vive en París y enfrenta desafíos en su vida laboral, amorosa y de amistad

Netflix: ¿Cuándo se estrena la quinta temporada de Emily en París?

Netflix: ¿Cuándo se estrena la quinta temporada de Emily en París?

EL UNIVERSAL

"Emily en París", una de las series más aclamadas por el público en la plataforma de streaming Netflix, regresa con muchas más aventuras e historias de amor de las que suele afrontar la protagonista.

La serie protagonizada por Lily Collins regresa con nuevos escenarios, romances y giros en la trama que prometen mantener a la audiencia enganchada.

Los fanáticos ya están ansiosos por ver muchos más anuncios y avances de esta quinta temporada.

Por medio de la plataforma X, Netflix compartió las primeras imágenes de la quinta temporada, así como un video que nos muestran a Emily de paseo en Venecia.


Asimismo, se anunció la fecha de estreno de la nueva temporada, la cual será el próximo 18 de diciembre.


En la primera temporada podemos ver a Emily, una chica estadounidense que va a trabajar a París donde enfrenta desafíos en su nuevo trabajo, en su vida amorosa y con sus amigos, mientras busca adaptarse a la cultura francesa.


En la segunda y tercera temporada, Emily profundizar su vida en París, enfrentando más desafíos laborales, pero ahora en la disputa de decisiones complicadas para elegir en sus relaciones amorosas entre el futuro con Gabriel o su nuevo pretendiente Alfie.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Netflix Emily en París

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Netflix: ¿Cuándo se estrena la quinta temporada de Emily en París?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407916

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx