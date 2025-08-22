Sexo/Vida: la serie más atrevida de Netflix que conquistó a parejas y terminó cancelada

Netflix encontró en Sexo/Vida una de sus propuestas más arriesgadas, siendo una mezcla de erotismo explícito y drama emocional que no dejó de generar conversación desde su estreno en 2021.

Con una trama que atrapó a miles de usuarios, especialmente parejas, la serie se convirtió en un fenómeno en redes sociales.

Sin embargo, tras su segunda temporada, la plataforma anunció su cancelación, dejando a los fans divididos entre la sorpresa y la resignación.

¿De qué trata Sexo/Vida y por qué verla en pareja?

Basada en la novela 44 Chapters About 4 Men de B.B. Easton, la historia sigue a Billie Connelly (Sarah Shahi), una mujer que aparentemente tiene la vida perfecta: matrimonio estable, hijos y una casa de ensueño.

Pero todo cambia cuando los recuerdos de Brad (Adam Demos), su apasionado exnovio, reavivan viejos deseos.

La serie no solo incluye escenas íntimas, sino que también plantea dilemas emocionales sobre deseo, rutina y decisiones personales.

Su mezcla de drama y erotismo convirtió a Sexo/Vida en una de las producciones más comentadas de la plataforma, recomendada para ver en pareja por su tensión emocional y sus giros intensos.

¿Por qué Netflix canceló la serie en 2023?

Pese a su popularidad inicial y sus más de 126 millones de horas de reproducción en su segunda temporada, Netflix decidió no renovarla.

La plataforma argumentó que la historia cerraba de manera orgánica y no requería más capítulos.

Sin embargo, declaraciones de la protagonista, Sarah Shahi, dejaron entrever tensiones detrás de cámaras.

La actriz mencionó que no recibió el mismo apoyo durante la producción de la segunda temporada, lo que podría haber influido en la decisión final.