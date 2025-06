Región Centro enfrenta situación crítica: Enrique Martínez y Morales

El Secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Enrique Martínez y Morales, reconoció que la Región Centro y Carbonífera atraviesan una situación crítica en materia económica y social, derivada del desempleo y la paralización de la principal fuente industrial. Ante este panorama, el funcionario afirmó que el Gobierno del Estado ha intensificado programas sociales, obras de infraestructura y acciones enfocadas en mejorar las condiciones de vida en estas zonas golpeadas por la crisis.

“Independientemente de las mediciones, estamos actuando. El gobernador Manolo Jiménez ha sido claro: hay que estar presentes en las regiones más afectadas y apoyar con todo lo necesario”, aseguró Martínez y Morales en entrevista. Añadió que los padrones de beneficiarios se han ampliado y que actualmente se ejecutan obras de infraestructura social que generan derrama económica y empleos temporales.

El titular de Inclusión destacó que los programas sociales no deben ser homogéneos para todas las regiones del estado. “Cada zona tiene sus propios retos, y en el caso de la Región Centro se han reorientado apoyos con mayor intensidad. Aquí no se puede tratar igual que a La Laguna o a la región Norte”, indicó.

Aumento de la pobreza será confirmado por INEGI

Al referirse a la medición de pobreza en Coahuila, Martínez y Morales señaló que será el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) quien publique en los próximos meses el informe correspondiente, luego de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) fue disuelto por el Gobierno Federal.

“Lo positivo es que el INEGI también es autónomo, a diferencia de otras funciones que pasaron a dependencias federales. Confiamos en que los datos se sigan generando de forma profesional, sin maquillajes ni cifras a modo. La pobreza no se combate escondiéndola”, subrayó el funcionario.

Reconoció que en la Región Centro, donde miles de familias han perdido su fuente de ingresos, es innegable que los indicadores de pobreza podrían haber aumentado. “A pesar de que la medición se hace de forma multidimensional, si no hay ingresos, no hay consumo. Puedes tener acceso a servicios, pero si no puedes prender ni un minisplit porque no hay para la luz, estás en una condición crítica”, puntualizó.

Salud mental, prioridad del gobierno estatal

Por otra parte, Enrique Martínez y Morales expresó su preocupación por los crecientes casos de suicidios e intentos autolesivos entre jóvenes en la entidad. “Es un tema que nos duele y que se atiende como prioridad. El gobernador Manolo Jiménez lo ha reiterado desde el inicio de su mandato: la salud mental debe ser parte integral de las políticas públicas”, sostuvo.

Indicó que el programa “Contigo Siempre”, encabezado por la presidenta honoraria del DIF Estatal, Cuqui Jiménez, forma parte de los esfuerzos más importantes para atender esta problemática. Asimismo, destacó que ya opera una Comisión Estatal de Salud Mental que integra a todas las dependencias del gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

El secretario enfatizó la importancia del diálogo entre padres e hijos. “Los padres no pueden desentenderse. La adolescencia y la juventud son etapas complejas. Debemos sembrar valores desde casa: respeto, tolerancia, empatía y, sobre todo, estar atentos a las señales”, agregó.

Finalmente, Martínez y Morales reiteró que, aunque los indicadores tarden en reflejar el impacto de la crisis económica, el Gobierno de Coahuila no está esperando los datos para actuar. “Estamos aquí, en las colonias, con brigadas, infraestructura y programas sociales. Trabajamos con el sentir de la gente y en sus necesidades reales”, concluyó.