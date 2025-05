¿Realmente es necesario un blanqueamiento dental?

En los últimos años, uno de los tratamientos más demandados ha sido el blanqueamiento dental, el preferido para eliminar manchas y decoloraciones a causa de ciertos factores, como el café o el cigarrillo, por ejemplo.

Es posible que parezca que este tratamiento, de naturaleza estética y no invasivo, sea para todos, no obstante, especialistas aclaran que no todas las personas son candidatas a realizárselo.

El sitio de Colgate explica que en pacientes con encías sensibles o retraídas, o que se hayan sometido a otros procedimientos dentales previos, como rellenos y coronas del color en dientes frontales, es más conveniente usar tratamientos alternativos para enfrentar la decoloración de los dientes.

A excepción de personas con dichas afecciones, el blanqueamiento dental funciona de forma adecuada para acabar con las manchas amarillentas resistentes en mayores de 18 años. Sin embargo, aún así el especialista dental es la persona capacitada para evaluar a detalle la viabilidad del tratamiento.

¡Cuidado! Debes considerar esto antes de hacerte un blanqueamiento dental

Existe una gran variedad de técnicas para blanquear los dientes, sin embargo, debes tomar en cuenta que "todos los tratamientos para blanqueamiento dental, sin excepción, atacan la estructura del esmalte de los dientes y eventualmente los dañan", puntualiza el portal de UNAM Global, en base a declaraciones del especialista en prótesis maxilofacial Alejandro Benavides Ríos.

Específicamente, el blanqueamiento realizado con peróxido de hidrógeno o carbamida, que son sustancias corrosivas, desmineraliza la superficie dental y ocasiona daño sobre la estructura de los prismas del esmalte. Esto genera cavidades que pueden promover la adhesión y proliferación de bacterias, lo que promueve la aparición de caries y otras afecciones dentales.

Además, puede provocar hipersensibilidad dental, disminución en el metabolismo de células odontoblásticas, que son las encargadas de formar el tejido que se encuentra debajo del esmalte del diente llamado dentina, así como daños sobre tejidos, como el hueso y la encía.

En suma, ideales de belleza publicitarios y empresas de productos dentales han hecho creer que, para considerar una sonrisa hermosa y saludable, se requiere de piezas dentales de un tono blanco y brillante, semejante a un "reflejo de diamante".

La realidad es que lograr un tono así es antinatural, puesto que, si bien, los dientes tienen distintos tonos, no alcanzan un blanco brillante. En cambio, por naturaleza los hay amarillos, marrones, grises e incluso algunos de tonalidades azules.

¿Se pueden blanquear de forma natural sin dañar el esmalte?

"Lo natural y menos agresivo" es realizar un cepillado dental con pasta con flúor durante dos minutos, tres veces al día, señala el sitio UNAM Global. De igual forma, es necesario utilizar un cepillo con cerdas redondeadas y dureza media, con un tamaño que alcance toda zona de la boca sin problema alguno. Además, es primordial cambiar el cepillo cada tres meses, puesto que el uso genera desgaste.

