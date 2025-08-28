Espectáculos Famosos La Casa de los Famosos México Entrevistas Taylor Swift

Quiénes son los nominados de la Casa de los Famosos para salir del reality

8 habitantes corren riesgo de convertirse en la o el quinto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

La nueva dinámica de nominación dio un giro que nadie esperaba. [Especial]

La Casa de los Famosos México 2025 vivió su quinta gala de nominación el miércoles 27 de agosto con nueva dinámica, que no ayudó a las estrategias que algunos tenían para la ocasión. Dos habitantes nominaron con ayuda de una ruleta que sumó y restó puntos en sus nominaciones, lo que terminó con ocho habitantes nominados.

Shinky fue el único participante que estuvo a salvo de las nominaciones, luego de ganar la prueba de semana y convertirse en el líder de la casa. 

¿Cómo se vivió la quinta gala de nominaciones en La Casa de los Famosos?

La tensión en las nominaciones y las alianzas cambiaron, luego de la dinámica “La moneda del destino”, con la que Elaine Haro cambio del cuarto Día al cuarto Noche; además, roces y fricciones durante las semanas dieron pie a molestias y quejas de varios integrantes. 

Sin embargo, después de que cada integrante de la casa entrara al confesionario y emitiera sus votos, llegó una ruleta al juego, en la que Facundo y Alexis Ayala participaron, y terminó con una larga lista de nominados.



¿Quiénes son los nominados de La Casa de los famosos México 2025? 


Los habitantes nominados de La Casa de los Famosos México, que corren riesgo de abandonar la casa el próximo fin de semana son:


    

   

    Facundo con 7 puntos (Día)
    

     

   

    Aldo de Nigris con 5 puntos (Noche)
    

     

   

    Alexis Ayala con 3 puntos (Noche)
    

     

   

    Dalilah Polanco con 3 puntos (Día)
    

     

   

    Aarón Mercury con 2 puntos (Noche)
    

     

   

    Abelito con 2 puntos (Noche)
    

     

   

    Mar Contreras con 2 puntos (Noche)
    

     

   

    Mariana Botas con 2 puntos (Día)
    

     




El próximo domingo 31 de agosto se conocerá al quinto eliminado de La Casa de los Famosos México, no dudes en votar por tu favorito.

