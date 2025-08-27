La Casa de los Famosos México: Esta es la nueva forma en la que los habitantes van a nominar

Las últimas nominaciones en La Casa de los Famosos estuvieron marcadas por la tensión, ya que la polémica dinámica de los "puerquitos" dejó a ocho celebridades al borde de la eliminación.

Como cada miércoles, los habitantes se preparan para nominar a dos de sus compañeros, en medio de la incertidumbre por saber quiénes quedarán en riesgo de abandonar la competencia el próximo domingo.

Galilea Montijo, una de las conductoras del reality, adelantó algunos detalles sobre lo que ocurrirá esta noche durante la gala de nominaciones, y todo indica que nuevamente se vivirán momentos llenos de intensidad y emoción.

Los famosos tuvieron una dinámica por la tarde donde se vivió un fuerte momento de tensión

¿Cómo será la nueva forma de nominación?

Como en cada temporada, los habitantes del Cuarto Día y del Cuarto Noche deberán enfrentarse a la temida ruleta, en una dinámica donde el azar tendrá un papel decisivo y nominará por ellos.

En esta ocasión, los participantes de La Casa de los Famosos México 3 ingresarán al confesionario como de costumbre para emitir sus votos. Sin embargo, solo dos de ellos —uno del Cuarto Día y otro del Cuarto Noche— serán elegidos para girar la ruleta, y lo harán en dos ocasiones..

La ruleta determinará cuántos puntos se suman o se restan al habitante que cada uno elija nominar. A diferencia de la nominación tradicional, en la que se otorgan 2 y 1 puntos, los resultados de la ruleta podrían beneficiar o perjudicar a los nominados, ya que incluye opciones de +3, +2, +1, pero también de -1, -2 y hasta -3 puntos.

Una dinámica impredecible que sin duda pondrá en juego nuevas estrategias dentro de la casa.

¿Dónde y a qué hora ver la gala de nominación?

Este miércoles 27 de agosto se celebra la quinta gala de nominación en La Casa de los Famosos México. Shiky, líder de la semana, es inmune, por lo que no podrá ser nominado. La transmisión inicia a las 22:00 horas por Canal 5 (abierta) o canal 105 (paga).

Galilea Montijo estará al frente, junto a panelistas como Cinthya Urías, El Borrego Nava y Jessie Cervantes. En ViX Premium podrás ver contenido exclusivo, galas extendidas con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, además de votar hasta 10 veces por tu favorito.