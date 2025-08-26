Espectáculos La Casa de los Famosos México Famosos Taylor Swift Entrevistas

Dalilah Polanco 'se burla' de los padres fallecidos de Mar Contreras | VIDEO

Los famosos tuvieron una dinámica por la tarde donde se vivió un fuerte momento de tensión

FÁTIMA MARTÍNEZ

La tensión entre Dalilah Polanco y Mar Contreras sigue en aumento, pero hoy ambas actrices protagonizaron un momento especialmente intenso tras una dinámica impuesta por “La Jefa” de La Casa.

No es la primera vez que ambas viven momentos intensos. En la pasada cena de nominados, Dalilah dejó claro que no extrañaría a Mar porque “son iguales”. Más tarde, durante el sinceramiento, Mar comentó que parecía haber sido una réplica de Dalilah, recordando lo ocurrido en la cena.

En redes sociales se ha estado comentado sobre lo ocurrida esta tarde durante la dinámica puesta por “La Jefa”, pues algunos aseguran que Dalilah se burló de la muerte de los padres de Contreras.

¿Cuál fue la dinámica desató la pelea?


La tarde del 26 de agosto, La Casa de los Famosos México 2025 vivió uno de sus momentos más tensos.


La Jefa propuso una dinámica de cambio de roles entre los habitantes, asignándoles personajes que debían imitar durante un tiempo determinado. Aunque la intención era fomentar la convivencia y provocar algunas risas, la actividad terminó sacando a la luz fricciones más profundas.


Los roles quedaron así:


    

  1. ·         Abelito imitó a Shiky
    2. 

  2. ·         Alexis se metió en la piel de Facundo
    3. 

  3. ·         Facundo fue Alexis
    4. 

  4. ·         Elaine se convirtió en Aarón
    5. 

  5. ·         Aarón encarnó a Elaine
    6. 

  6. ·         Aldo interpretó a Mariana
    7. 

  7. ·         Guana ha sido Abelito
    8. 

  8. ·         Mariana imitó a Aldo
    9. 

  9. ·         Shiky fue Guana
    10. 

  10. ·         Dalilah Polanco personificó a Mar
    11. 

  11. ·         Mar se transformó en Dalilah
    12. 



https://x.com/Ray_ddy/status/1960493678633300287

Dalilah y Mar hablan sobre lo ocurrido


La tensión se apoderó de La Casa de los Famosos México 2025 luego de que Mar Contreras rompiera en llanto tras un comentario de Dalílah Polanco durante una dinámica de roles.


Más tarde, en una conversación con sus compañeros del cuarto Noche, Mar explicó que ese comentario le tocó una fibra muy sensible, ya que en una ocasión le había compartido a Dalílah un sueño muy especial: en él, una mariposa se transformaba en su padre. Para Mar, estos insectos representan una conexión espiritual con sus padres fallecidos, por lo que el comentario la afectó profundamente.


https://x.com/andrescaceress1/status/1960462643627491594


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx