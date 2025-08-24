La Casa de los Famosos México: Polémica por “forzar shippeo” entre Aldo de Nigris y Mariana Botas

La interacción entre Mariana Botas y Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México ha provocado un fuerte debate en redes sociales, pero no por un romance confirmado, sino por la idea de que la producción estaría intentando crear una historia amorosa donde no existe.

La controversia comenzó cuando Mariana apareció usando una sudadera del exfutbolista, explicando que se trataba únicamente de una forma de protegerse del frío. Sin embargo, en las plataformas digitales del reality se compartieron fragmentos que insinuaban una mayor cercanía entre ambos, lo que desató inconformidad entre los seguidores de Aldo.

VER TAMBIÉN ¿Poncho de Nigris fue vetado de La Casa de los Famosos México tras el pleito con Ninel Conde?

La Casa de los Famosos al rojo vivo: ¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre Ninel Conde y por qué sería ser vetado del reality, aun sin formar parte de él?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/w-iQF7rze0Y?si=7-9AXKciFnmUtWwi&start=452" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

En días posteriores, la actriz continuó utilizando la prenda, lo que la producción aprovechó para alimentar la narrativa de un supuesto vínculo sentimental. Esto generó críticas por parte de la audiencia, que acusó al programa de manipular la edición para impulsar la permanencia de Mariana, quien se encuentra nominada y podría abandonar la competencia el próximo domingo.

<iframe width="446" height="793" src="https://www.youtube.com/embed/qxrspZQMY3g" title="LA CARA DE MARIANA DESPUÉS DE QUE ALDO LE VOLVIÓ A PEDIR LA SUDADERA DE ÉL ‼️ #lilimorymas" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

En redes sociales, los comentarios han señalando que la interacción entre ambos concursantes fue simple cortesía y que la insinuación de romance carece de fundamento. Para muchos , se trata de una estrategia evidente para mantener a la actriz en el centro de la conversación y posiblemente asegurarle votos para permanecer en la casa.

<iframe width="446" height="793" src="https://www.youtube.com/embed/lRmsDjn3uQk" title="Aldo asegura que Mariana se 'agandalló' su sudadera y ahora busca ropa" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

¿Se trata de una estrategia de producción para aumentar el rating o una interpretación exagerada por parte del público?