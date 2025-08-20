¿Poncho de Nigris fue vetado de La Casa de los Famosos México tras el pleito con Ninel Conde?

Espectáculos Ángela Aguilar Shakira en Torreón Series Shakira Famosos

¡Nueva polémica en La Casa de los Famosos México! Poncho de Nigris fue vetado del reality show tras responder a acusaciones sobre una supuesta intervención en contra Ninel Conde

Y es que, luego de que Ninel Conde se convirtiera en la tercera eliminada de LCDLFMX, la actriz y cantante estuvo presentándose en distintos medios, uno de ellos fue el programa ¡Cuéntamelo ya!, donde comentó que se enteró de que Poncho de Nigris habría enviado un carrito para provocar que integrantes del Cuarto día se alejaran de ella; lo que afectó su imagen y llevó a su salida.   

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre la acusación de Ninel Conde?

Tras las declaraciones del “Bombón Asesino”, Poncho de Nigris rápidamente contestó a la acusación en su cuenta de X:



 “Yo nunca mandé nada a Ninel ni nada, lo está haciendo la producción para que pierda fuerza Aldo. Nunca haría eso, Ninel me caía bien, me parece raro que inventen esto. Pero pues a decir la verdad en redes”.




El regiomontano de 49 años también compartió que se le hacía raro el rumor de los carritos y que parecía “una historia inventada para bajarle puntos a Aldito”; refiriéndose a Aldo de Nigris, su sobrino y participante en el reality show



¿Poncho de Nigris vetado dela Casa de los Famosos México?


Tras las declaraciones en X, la cuenta La tía Sandra compartió que Poncho de Nigris fue vetado de La Casa de Los Famosos. Aunque no se habló del pleito con Ninel, sí se hizo alusión a cómo Poncho defendió a su sobrino Aldo de la broma de Facundo. 


En el video, el ex participante de La Casa de Los Famosos explicó que la productora se puso en contacto con él para preguntar el porqué de sus declaraciones. 



Poncho de Nigris mencionó que todo era para “calentar el fuego afuera” y que era parte del show, que Facundo era una buena persona, pero había estado peligrosa la broma a su sobrino. Por lo que no se sabe a ciencia cierta si la producción vetaría al tío de Aldo de Nigris.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: La Casa de los Famosos 2025 Poncho de Nigris Ninel Conde

               


