Ninel Conde es la tercer eliminada en LCDLF México

El reality show La Casa de los Famosos México 2025 llegó a un punto crucial en su tercera semana con la Gala de Eliminación.

El destino de cinco de los habitantes está en manos del público, que tiene el poder de decidir quién abandona la competencia en una jornada llena de tensión y estrategias.

Después de que Elaine Haro ganara el reto de salvación y decidiera salvar a su compañera de equipo Mariana Botas, la lista de nominados quedó conformada por cinco celebridades: Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras, 'El Guana' y Ninel Conde.

El clima dentro de la casa se ha vuelto cada vez más tenso. Durante el posicionamiento, una de las dinámicas más reveladoras del programa, los nominados se enfrentaron cara a cara con sus compañeros para escuchar las razones de sus votos.

Alexis Ayala recibió el mayor número de posicionamientos en contra, con Mariana Botas, Shiky, Dalilah Polanco, Priscila Valverde y Elaine Haro detrás de él, quienes reprocharon al actor por no mostrarse sinceramente cómo es en la casa.

Mientras que detrás de Facundo se posicionaron Aldo de Nigris, Aaron Mercury y Abelito, quienes señalaron al comediante de hacer comentarios pasivo-agresivos con otros habitantes de la casa.

Por su parte, Mar Contreras, 'El Guana' y Ninel Conde pasaron sin recibir posicionamiento de sus compañeros.

La suerte de los nominados quedó en manos de la audiencia, que con sus votos determinó quién se convirtió en el tercer expulsado de la casa. Tras pasar al confesionario, los primeros habitantes en regresar a la casa fueron 'El Guana', Facundo y Alexis Ayala.

La decisión final sobre la tercera expulsada de la casa más famosa de México, quedó entre Mar Contreras y Ninel Conde. La famosa que obtuvo menos votos por parte del público y se convirtió en la tercer eliminada al salir del carrusel fue Ninel Conde.

