Espectáculos Famosos La Casa de los Famosos México Teatro Christian Nodal Películas

LA CASA DE LOS FAMOSOS

Ninel Conde es la tercer eliminada en LCDLF México

Así reaccionaron los usuarios en redes ante la tercera gala de eliminación

Ninel Conde es la tercer eliminada en LCDLF México

Ninel Conde es la tercer eliminada en LCDLF México

EL SIGLO

El reality show La Casa de los Famosos México 2025 llegó a un punto crucial en su tercera semana con la Gala de Eliminación. 

El destino de cinco de los habitantes está en manos del público, que tiene el poder de decidir quién abandona la competencia en una jornada llena de tensión y estrategias.

¿Facundo pactó su salida de la Casa de Los Famosos este domingo?

VER MÁS ¿Facundo pactó su salida de la Casa de Los Famosos este domingo?

En redes sociales circulan versiones de que el conductor ya negoció su salida y que su familia espera el final del encierro

Después de que Elaine Haro ganara el reto de salvación y decidiera salvar a su compañera de equipo Mariana Botas, la lista de nominados quedó conformada por cinco celebridades: Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras, 'El Guana' y Ninel Conde.

El clima dentro de la casa se ha vuelto cada vez más tenso. Durante el posicionamiento, una de las dinámicas más reveladoras del programa, los nominados se enfrentaron cara a cara con sus compañeros para escuchar las razones de sus votos.


Alexis Ayala recibió el mayor número de posicionamientos en contra, con Mariana Botas, Shiky, Dalilah Polanco, Priscila Valverde y Elaine Haro detrás de él, quienes reprocharon al actor por no mostrarse sinceramente cómo es en la casa. 


Mientras que detrás de Facundo se posicionaron Aldo de Nigris, Aaron Mercury y Abelito, quienes señalaron al comediante de hacer comentarios pasivo-agresivos con otros habitantes de la casa. 


Por su parte, Mar Contreras, 'El Guana' y Ninel Conde pasaron sin recibir posicionamiento de sus compañeros. 


La suerte de los nominados quedó en manos de la audiencia, que con sus votos determinó quién se convirtió en el tercer expulsado de la casa. Tras pasar al confesionario, los primeros habitantes en regresar a la casa fueron 'El Guana', Facundo y Alexis Ayala.


La decisión final sobre la tercera expulsada de la casa más famosa de México, quedó entre Mar Contreras y Ninel Conde. La famosa que obtuvo menos votos por parte del público y se convirtió en la tercer eliminada al salir del carrusel fue Ninel Conde.

Abelito abre su corazón en La Casa de los Famosos al recordar a su hermano
VER MÁS Abelito abre su corazón en La Casa de los Famosos al recordar a su hermano
La dinámica “La vida en fotos” reveló un recuerdo de Abelito que dejó a todos conmovidos

Los mejores memes de la tercera gala de eliminación 








               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: tercer eliminado México La Casa de los Famosos

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Ninel Conde es la tercer eliminada en LCDLF México


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407183

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx