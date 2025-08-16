¿Facundo pactó su salida de la Casa de Los Famosos este domingo?

Facundo, actual habitante de La Casa de los Famosos México 2025, se encuentra en medio de especulaciones luego de que en redes sociales circularan versiones sobre un supuesto acuerdo con la producción para abandonar el reality este domingo.

Entre rumores, críticas y confesiones del propio conductor, la expectativa sobre su permanencia en el programa crece día con día.

¿Qué dicen los rumores sobre la salida de Facundo?

Las sospechas comenzaron cuando la cuenta de Twitter La Tía Sandra, conocida por filtrar información del espectáculo, publicó: “¿Será cierto que Facundo ya negoció su salida con la producción?” .

El mensaje fue acompañado de una imagen donde se aseguraba que todo estaba listo para que el conductor abandonara la casa este fin de semana.

De acuerdo con la información difundida, incluso su familia estaría preparada para este desenlace.

Su pareja e hijas decidieron salir de vacaciones para alejarse de la atención mediática, asegurando que la experiencia ha sido “el peor infierno de sus vidas” desde que Facundo entró al reality.

¿Por qué Facundo pidió salir del reality?

El conductor sorprendió días atrás cuando confesó que deseaba ser eliminado tras su primera nominación.

Durante una plática con sus compañeros admitió que su mayor rival no eran los habitantes, sino el aburrimiento que provoca el encierro.

“Yo creo que contra lo que más lucho en esta casa no es contra otros habitantes, sino contra el aburrimiento”, expresó Facundo.

Además, las críticas externas hacia su participación y la presión del encierro lo llevaron a romper pactos dentro de la casa y a replantearse su permanencia:

“Si la gente considera que soy inservible para esta casa, me voy feliz a la mía”, afirmó.

¿Se trata de una estrategia de Facundo?

Las declaraciones de Facundo han dividido opiniones, mientras algunos creen que es una estrategia de psicología inversa para medir el apoyo del público, otros consideran que realmente no soporta el encierro ni la presión del formato.

Por ahora, Televisa no ha emitido un comunicado oficial sobre la supuesta negociación de su salida.

Será hasta la próxima Gala de Eliminación cuando se sepa si el conductor abandona la competencia o si todo se trató de un rumor más en torno al polémico reality show.