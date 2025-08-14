Espectáculos Adela Micha Christian Nodal Famosos Películas La Casa de los Famosos México

Habitantes de Cuarto Noche donarán dinero a refugio de animales

Los integrantes del Cuarto Noche anunciaron que donarán 60 mil pesos

FÁTIMA MARTÍNEZ

La tercera semana de “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) estuvo cargada de tensión. La noche de cine del martes 11 de agosto dejó emociones revueltas dentro de la casa.

Esa atmósfera se trasladó a la gala de nominación del miércoles 13, donde seis habitantes quedaron en riesgo de eliminación: del Cuarto Día, Mariana Botas, Ninel Conde y Facundo; y del Cuarto Noche, Mar Contreras, Alexis Ayala y “El Guana”.

Con la expulsión programada para este domingo 17, los nominados comenzaron a moverse con rapidez para ganar el favor del público. Las estrategias se afinan y la competencia se intensifica.

En un giro inesperado, los integrantes del Cuarto Noche anunciaron, al cierre de la gala, que donarán 60 mil pesos a una fundación de rescate animal si logran permanecer en la casa.

Prometen apoyar a un refugio de animales


“El Guana” sorprendió al público al lanzar una propuesta solidaria desde el Cuarto Noche. Mirando directamente a una de las cámaras, ofreció donar 10 mil pesos en especie a un albergue de perros o gatos, a cambio de recibir el apoyo necesario para continuar en La Casa de los Famosos México.


“Si me salvan esta semana, voy a donar 10 mil varos en especie a cualquier albergue de perros o gatos”, declaró con firmeza el habitante de la casa más famosa del país, apelando tanto a la empatía como a la lealtad de su audiencia.


La iniciativa no tardó en contagiar a sus compañeros de cuarto. Mar Contreras, Aarón Mercury, Abelito, Aldo de Nigris y Alexis Ayala se sumaron de inmediato a la causa, elevando el compromiso colectivo a 60 mil pesos, que cada uno aportará de su propio bolsillo.


Con este gesto, los integrantes del Cuarto Noche buscan no solo permanecer en la competencia, sino también generar un impacto positivo fuera del reality, apoyando a quienes no tienen voz: los animales en situación de abandono.



               
               


               

               
               

               
               
               
