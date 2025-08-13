Espectáculos La Casa de los Famosos México Famosos Taylor Swift Cazzu Natanael Cano

¿Facundo abandona el 'Team Día' de 'La casa de los famosos México'?

Facundo dejó entrever que ya considera la posibilidad de jugar por su cuenta

FÁTIMA MARTÍNEZ

En los últimos días, los usuarios han mostrado una creciente preferencia por el ‘team Noche’, impulsada por ciertos comentarios y actitudes de integrantes del ‘team Día’, especialmente Facundo y Ninel Conde.

En particular, Ninel ha sido señalada por algunos internautas de intentar “manipular” a sus compañeras de cuarto, principalmente Elaine, Priscila y Mariana. Además, recibió numerosas críticas por su enfrentamiento con Alexis Ayala, a quien acusó de ser un “violentador” luego de que este le dijera “quítate” a Elaine durante una dinámica.

Por su parte, Facundo ha sido duramente criticado por los comentarios que ha hecho contra Aarón Mercury, a quien incluso llegó a desearle su “extinción”. Además, muchos siguen indignados por la broma que le hizo a Aldo de Nigris durante una fiesta, cuando le jaló la alfombra y provocó su caída. Los fans consideran que esa acción pudo haber puesto en riesgo la integridad del influencer.

Como consecuencia, ‘la Jefa’ lo llamó para reprenderlo por su comportamiento. ¿Tendrá esto repercusiones en el juego?



¿Facundo quiere dejar el cuarto Día?


Facundo dejó entrever que ya considera la posibilidad de jugar por su cuenta. En una conversación con sus compañeros, comentó que el tema de las nominaciones lo ha hecho reflexionar, ya que hay habitantes del “otro cuarto” que le resultan agradables.


Incluso les dijo al ‘team Día’ que se sentían en libertad de “tirarle”, ya que no cree estar dispuesto a seguir jugando por cuartos, como se había planteado en las últimas semanas.




“Yo quizá, al decirles esto, estoy firmando una sentencia, les estoy diciendo: ‘tírenme porque yo ya no quiero ser fiel’. Quizá si hay un momento en que ‘el Guana’ está en placa y otra persona, voy a salvar al ‘Guana’ porque me llevo más con él que con cualquiera de ustedes. Voy navegando como me voy sintiendo. No quiero que lo vean como una traición”, dijo el comediante.





               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx