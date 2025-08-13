Espectáculos La Casa de los Famosos México Taylor Swift Cazzu Natanael Cano Famosos

La Casa de los Famosos México: Adrián Di Monte expone supuesto fraude

FÁTIMA MARTÍNEZ

La salida del actor Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos México causó una gran controversia, ya que algunos aseguraban que había algo “extraño” por la forma en la que ocurrió su despedida.

Hace poco, Joanna Vega-Biestro, reveló que la eliminación del actor se dio por un “error” en el conteo de votaciones.

De acuerdo con la presentadora de “Sale el sol”, los votos del público son contados con un sistema que se actualiza cada cinco minutos, Adrián y Priscila iban a la par. Aparentemente, en el momento en el que Galilea Montijo anuncio el cierre de las votaciones, el sistema indicaba que la modelo era la eliminada.

Pero dicho sistema se actualizó poco después del cierre de votos y fue donde marcaba que Adrián era el expulsado, sin embargo, el actor habría indicado algo que hace dudar de la veracidad de las cosas.

Adrián Di Monte expone supuesto fraude en La Casa de los Famosos


Cuando llegó el momento de la salida de Adrián y tuvo que atravesar la llamada 'puerta de la gran verdad', se percibe que alguien le da una orden, posiblemente para que regresara a su asiento. Sin embargo, ya era demasiado tarde y no le quedó más opción que continuar su camino hacia el estudio.


En conversación con Galilea Montijo y Martha Figueroa, el cubano aseguró que al momento de entrar al túnel fue muy confuso para él por las instrucciones que estaba recibiendo.




“Estar en el túnel también fue rarísimo y fuerte, porque sales del túnel. Me dicen: ‘No, regrésate, regrésate’. Y yo con la cámara aquí. Después me voy, así (se mueve rápido), y sales súper desnorteado”, asegura el actor.



¿Adrián recibirá una compensación?


Javier Ceriani informó en su canal de YouTube que Adrián Di Monte, tras su polémica y presuntamente errónea salida de La Casa de los Famosos México 2025, recibiría una compensación económica. Según el periodista, al actor cubano le pagarían cinco semanas de sueldo como una forma de disculpa.


Aunque no hay confirmación oficial, Ceriani asegura que la información proviene de una fuente interna confiable. Basándose en reportes no verificados que estiman su sueldo semanal en 140 mil pesos, la compensación ascendería a 700 mil pesos. Hasta el momento, Televisa no ha emitido ningún comunicado al respecto.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx