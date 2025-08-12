¿Elaine Haro quiere cambiar de equipo? Esto fue lo que le dijo al Cuarto Día

La tercera semana en La Casa de los Famosos México trajo reflexiones y conversaciones sinceras entre los habitantes del Cuarto Día.

Tras el triunfo de Aldo de Nigris como Líder de la Semana, Elaine Haro confesó a sus compañeros que teme estar en el equipo equivocado, lo que provocó distintas reacciones, especialmente de Dalílah Polanco.

¿Qué preguntó Elaine Haro?

Durante una charla con el cuarto Día, el cual está integrado por Facundo, Ninel Conde, Mariana Botas, Priscila Valverde, Dalílah Polanco y Shiki, Elaine preguntó si creían que su grupo era el menos querido por el público.

Mariana Botas le preguntó sobre cómo se siente o qué le hace falta ya que lo importante era adaptarse y disfrutar la experiencia, pues las cosas dentro del juego son cambiantes, mientras que Shiki coincidió en que la convivencia a veces es un reto necesario, ya que a veces busca momentos de paz.

Ninel Conde agregó que no han intentado influir en las decisiones de nadie y que la percepción de ser el “cuarto menos querido” podría venir de redes sociales:

"Esa es una visión que tienen ellos, y quizás en el TikTok lo han sacado y la gente se ha ido con la finta".

¿Cuál fue la reacción de sus compañeros de LCDLF?

Dalílah cuestionó a Elaine sobre qué haría si realmente estuvieran en el equipo menos favorecido dentro del reality:

"Ok, estamos en el cuarto equivocado, este es el cuarto que odian, ¿y luego qué vamos a hacer?"

A lo que Elaine le explicó a sus compañeros que solo quería conocer su opinión como parte de una retroalimentación a lo que Facundo le sugirió buscar lo que la hiciera feliz, recordándole que esa es la clave para disfrutar el juego.

"Genuinamente sí quería escuchar sus puntos de vista, de cómo se han sentido. Lo que dice Facundo se me quedó, que es divertirnos, creo que a partir de mañana voy a tener ese comentario", aclaró Elaine.

Más tarde, durante la madrugada, Dalílah habló con Elaine y le comentó que lamentó no haber tenido las palabras adecuadas para tranquilizar a la joven actriz en su momento.