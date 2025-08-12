Virales Psicología Nuevo León viral

La Casa de los Famosos 2025

¿Elaine Haro quiere cambiar de equipo? Esto fue lo que le dijo al Cuarto Día

Lo que Elaine Haro dijo provocó distintas reacciones en La Casa de los Famosos México

¿Elaine Haro quiere cambiar de equipo? Esto fue lo que le dijo al Cuarto Día

¿Elaine Haro quiere cambiar de equipo? Esto fue lo que le dijo al Cuarto Día

LUCERO ESQUIVEL

La tercera semana en La Casa de los Famosos México trajo reflexiones y conversaciones sinceras entre los habitantes del Cuarto Día. 

Tras el triunfo de Aldo de Nigris como Líder de la Semana, Elaine Haro confesó a sus compañeros que teme estar en el equipo equivocado, lo que provocó distintas reacciones, especialmente de Dalílah Polanco.

¿Se equivocaron de famoso? Adrián Di Monte no era el que tenía que salir de LCDLF

VER MÁS ¿Se equivocaron de famoso? Adrián Di Monte no era el que tenía que salir de LCDLF

La eliminación de Adrián Di Monte encendió sospechas y dudas entre los seguidores

¿Qué preguntó Elaine Haro?

Durante una charla con el cuarto Día, el cual está integrado por Facundo, Ninel Conde, Mariana Botas, Priscila Valverde, Dalílah Polanco y Shiki, Elaine preguntó si creían que su grupo era el menos querido por el público. 

Mariana Botas le preguntó sobre cómo se siente o qué le hace falta ya que lo importante era adaptarse y disfrutar la experiencia, pues las cosas dentro del juego son cambiantes, mientras que Shiki coincidió en que la convivencia a veces es un reto necesario, ya que a veces busca momentos de paz.


Ninel Conde agregó que no han intentado influir en las decisiones de nadie y que la percepción de ser el “cuarto menos querido” podría venir de redes sociales:




"Esa es una visión que tienen ellos, y quizás en el TikTok lo han sacado y la gente se ha ido con la finta".



La Casa de los Famosos: ellos son los habitantes menos pagados, ¿cuánto ganan a la semana? 
VER MÁS La Casa de los Famosos: ellos son los habitantes menos pagados, ¿cuánto ganan a la semana? 
Descubre quiénes son los famosos con los salarios más bajos en La Casa de los Famosos 3 y cuánto reciben semanalmente pese a su popularidad.

¿Cuál fue la reacción de sus compañeros de LCDLF?


Dalílah cuestionó a Elaine sobre qué haría si realmente estuvieran en el equipo menos favorecido dentro del reality:




"Ok, estamos en el cuarto equivocado, este es el cuarto que odian, ¿y luego qué vamos a hacer?"




A lo que Elaine le explicó a sus compañeros que solo quería conocer su opinión como parte de una retroalimentación a lo que Facundo le sugirió buscar lo que la hiciera feliz, recordándole que esa es la clave para disfrutar el juego.




"Genuinamente sí quería escuchar sus puntos de vista, de cómo se han sentido. Lo que dice Facundo se me quedó, que es divertirnos, creo que a partir de mañana voy a tener ese comentario", aclaró Elaine.




Más tarde, durante la madrugada, Dalílah habló con Elaine y le comentó que lamentó no haber tenido las palabras adecuadas para tranquilizar a la joven actriz en su momento.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Virales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: La Casa de los Famosos Elaine Haro Duda de estar en el cuarto correcto Elaine Cuarto Noche Cuarto Día

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Virales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Elaine Haro quiere cambiar de equipo? Esto fue lo que le dijo al Cuarto Día


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405934

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx