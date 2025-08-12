Virales Psicología Nuevo León viral

¿Se equivocaron de famoso? Adrián Di Monte no era el que tenía que salir de LCDLF

La eliminación de Adrián Di Monte encendió sospechas y dudas entre los seguidores

LUCERO ESQUIVEL

La gala de eliminación del pasado domingo en La Casa de los Famosos México estuvo marcada por tensión y controversia. 

Mar Contreras, Priscila Valverde, Alexis Ayala y Adrián Di Monte fueron los nominados de la semana, y aunque muchos esperaban que Priscila abandonara la competencia, el veredicto final dejó fuera al actor cubano. 

El giro inesperado y la aparición previa de una nota en el sitio oficial de Televisa que señalaba a Valverde como la eliminada desataron una ola de críticas y sospechas sobre el proceso de votación.

¿La salida de Adrián Di Monte fue un error?


El anuncio de la expulsión de Adrián Di Monte tomó por sorpresa tanto a los habitantes de la casa como a la audiencia, pues la confusión aumentó cuando circuló en redes una captura de pantalla de la página de "Las Estrellas" que daba por eliminada a Priscila Valverde, donde en la leyenda se podía leer:




Adrián Di Monte fue la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 2025. La reina de belleza salió este domingo 10 de agosto tras un debate en el posicionamiento por parte del resto de los habitantes.   








Luego la publicación que fue modificada poco después, corrigiendo los datos, esto llevó a que muchos acusaran a la producción de manipular el resultado, mientras otros lo atribuyeron a un error técnico.

¿Por qué se creía que Priscila debía de salir?


La periodista Joanna Vega-Biestro investigó la situación y, con base en sus propias fuentes, explicó que en el momento del cierre oficial de votaciones Priscila ocupaba el último lugar. 


Sin embargo, la plataforma del reality se actualiza cada cinco minutos y, en un último “refresh” segundos antes de la confirmación, Valverde superó por un margen mínimo a Di Monte.


La producción ya estaba lista para anunciar la salida de Priscila, pero la intervención del Notario Público 184, Licenciado Gustavo Fernández Suari, corrigió el dato y validó que el eliminado era Adrián Di Monte. 


De este modo, se confirmó que la expulsión fue legítima y no producto de manipulación o error técnico, como se especuló en redes sociales.


               
               


               

               
               

               
               
               
