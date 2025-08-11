La Casa de los Famosos: ellos son los habitantes menos pagados, ¿cuánto ganan a la semana?

La tercera temporada de La Casa de los Famosos continúa generando polémica, no solo por los dramas dentro del reality, sino también por la diferencia salarial que existe entre sus habitantes. Aunque algunos participantes gozan de gran fama y seguidores, no todos reciben el mismo pago por su estancia en la casa.

Diferencias salariales en La Casa de los Famosos

Desde el inicio, se especuló que Ninel Conde era la celebridad mejor remunerada, situación que ella misma y algunos compañeros han mencionado en tono de broma. Sin embargo, en redes sociales y sitios especializados han circulado datos que apuntan a que ciertos integrantes, a pesar de ser queridos por el público, están entre los peor pagados de esta edición.

Dentro de este grupo destacan los miembros del llamado “team Triple A”, conformado por Aldo De Nigris, Aaron Mercury y Abelito, quienes se estima reciben aproximadamente 80 mil pesos semanales. Por debajo de ellos está Priscila Valverde, con una remuneración semanal estimada en 50 mil pesos, convirtiéndose en una de las menos pagadas del reality.

¿Qué influye en el salario de los participantes?

El salario de los famosos en La Casa de los Famosos no es arbitrario. Factores como el nivel de fama, trayectoria profesional y capacidad para atraer audiencia juegan un papel crucial en la negociación. Aunque la paga es semanal, muchos ex participantes han contado que continúan generando ingresos tras ser eliminados, al participar en galas y eventos relacionados con el programa.

Los participantes favoritos no siempre tienen los mejores salarios/ Especial

La competencia también ofrece incentivos adicionales: la persona que logre “apagar las luces” de la casa puede ganar hasta 4 millones de pesos, más bonos especiales, lo que significa que, además del salario, existen otras formas de obtener ganancias importantes durante el show.

En resumen, aunque no todos los habitantes de La Casa de los Famosos 3 ganan igual, la combinación de popularidad y desempeño en el programa puede incrementar significativamente sus ingresos. Sin embargo, para algunos favoritos del público, su salario semanal sigue siendo relativamente modesto en comparación con otros participantes.