Adrián Di Monte es el segundo eliminado de LCDLF México; así reaccionan las redes

En esta segunda semana del reality, poco a poco comienzan a surgir las tensiones entre los habitantes de la casa más famosa de México, y no pasan inadvertidas ni para los habitantes ni para los seguidores.

Durante esta semana las celebridades entraron al confesionario para repartir sus votos y seleccionar a los nominados de la semana, que fueron Alexis Ayala, Priscila Valverde, Mar Contreras y Adrián Di Monte. Luego de que Dalilah Polanco ganara la salvación y eligiera salvarse a sí misma.

Fue durante la gala de este domingo 10 de agosto que los nominados se enfrentaron a un fuerte posicionamiento, en el que varios habitantes de la casa hicieron algunos comentarios que generaron revuelo en redes sociales.

Alexis Ayala se convirtió en uno de los nominados con más posicionamientos en su contra. Mariana Botas y Shiky fueron los primeros en colocarse detrás de él, expresando que, después de dos semanas de convivencia, no lograron conectar con el actor, además de señalar las controversias que ha tenido con las mujeres de la casa.

Debido a ese mismo motivo, Facundo también arremetió contra Alexis Ayala, recordando las declaraciones que hizo sobre las participantes, cuando afirmó que no estaban ahí para maquillarse, sino para generar contenido.

En respuesta, Ayala comentó que ellas deben “limpiar mientras toma la siesta”. Aunque lo dijo en tono de broma, el comentario provocó críticas en redes sociales. El actor no compartió la opinión de Facundo y, en cambio, lo comparó con Gollum, de El Señor de los Anillos.

La última en posicionarse fue Ninel Conde, quien, tras la discusión que ambos protagonizaron días atrás, se colocó detrás del actor. “Tuve dos semanas para compartir contigo, vi un hombre alegre y activo, ahora hubo un cambio drástico y vi un hombre con energía baja e irritable que creó un ambiente hostil”, expresó.

A lo que el actor le respondió: “Estás dónde estás porque eres inteligente, fuerte como artista, pero a veces débil como ser humano”. Por lo que el “bombón asesino” se retiró visiblemente molesta.

Tras el posicionamiento, los nominados fueron llamados con sus maletas al cuarto de eliminación. Los primeros salvados en regresar a la casa fueron Alexis Ayala y Mar Contreras. Por lo que, quienes tuvieron que entrar a la puerta de eliminación fueron Priscila Valverde y Adrián Di Monte.

Fue así que se dio a conocer que Adrián Di Monte se convirtió en el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 3.

Reaccionan a la segunda gala de eliminación

A través de las redes sociales, los usuarios reaccionaron de esta forma a los mejores momentos de la Segunda Gala de Eliminación.