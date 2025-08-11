La Casa de los Famosos México: Abelito 'explica' qué es Torreón y en redes no lo perdonan

Un momento inesperado y divertido se vivió dentro de La Casa de los Famosos México cuando Abelito, en medio de una charla sobre quesos, recordó con cariño unos que, según él, eran de la ciudad de Torreón. La plática fue interrumpida por Eleine Haro, quien le preguntó con total sinceridad: “¿Qué es Torreón?”. Sin titubear, Abelito respondió: “Es un estado cerca de Zacatecas”.

La respuesta encendió las redes sociales, especialmente en TikTok, donde los comentarios no se hicieron esperar. Entre las reacciones más compartidas estuvieron:

“Abelito ya se ganó el voto de todos los de Torreón”.

“Torreón es el ombligo del mundo”.

“Torreón, donde se hace el mejor pan francés, el asado de puerco, las reliquias, donde está el Territorio Santos, donde nació Carmelita Salinas, Humberto Zurita, Pablo Montero”.

“Ahhh, qué caray con la Eleine que no sabe qué es Torreón, si es el municipio consentido de Dios”.

“No me sorprende que no sepan, por eso están metidos en esa casa”.

Otros usuarios aprovecharon para corregir al participante, recordándole que Torreón no es un estado, sino un municipio del estado de Coahuila.

Como dato curioso, en noviembre de 2023, Abelito estuvo en Torreón para participar en el concierto que ofreció el rapero Alemán en el Coliseo Centenario, donde incluso salió al escenario antes del show principal para animar al público.

Este episodio no solo provocó risas, sino que también encendió el orgullo lagunero, demostrando que Torreón siempre encuentra la manera de hacerse notar, incluso desde la televisión nacional.