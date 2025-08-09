Espectáculos La Casa de los Famosos México Entrevistas Películas La Casa de los Famosos 2025 Chespirito

La Casa de los Famosos México

Facundo empuja a Aldo de Nigris en fiesta de LCDLF y fans exigen castigo | VIDEO

Aldo habló sobre lo sucedido, dejando entrever su molestia

Facundo empuja a Aldo de Nigris en fiesta de LCDLF y fans exigen castigo | VIDEO

Facundo empuja a Aldo de Nigris en fiesta de LCDLF y fans exigen castigo | VIDEO

FÁTIMA MARTÍNEZ

La madrugada del 9 de agosto, La Casa de los Famosos México vivió un momento que rápidamente se volvió viral. Todo ocurrió durante la ya tradicional fiesta semanal dentro del reality.

Facundo fue el protagonista de una polémica “broma” dirigida a Aldo de Nigris, que no tardó en generar indignación entre los seguidores del programa. Para muchos, el gesto cruzó una línea inaceptable y avivó peticiones en redes sociales para que el conductor fuera expulsado del show.

Mientras sonaba “Levantando las manos” de Grupo El Símbolo, Aldo animaba la pista junto a sus compañeros cuando Facundo realizó una acción sorpresiva que terminó con el exfutbolista tirado en el suelo.

La Casa de los Famosos México: ¿quiénes son los participantes que han ganado más seguidores en redes?

VER MÁS La Casa de los Famosos México: ¿quiénes son los participantes que han ganado más seguidores en redes?

Estos son los habitantes de La Casa de los Famosos México que suman más seguidores en redes sociales tras su entrada al reality. 
Así fue la caída de Aldo de Nigris


Mientras Aldo de Nigris bailaba animadamente sobre un tapete, luciendo sus mejores pasos entre risas y porras de sus compañeros, Facundo se colocó sigilosamente detrás de él. Sin previo aviso, se hincó y jaló bruscamente el tapete, provocando que Aldo perdiera el equilibrio y terminara cayendo de espaldas al piso.


Aunque soltó una breve risa y le hizo una seña grosera a Facundo, Aldo no tardó en abandonar la fiesta visiblemente incómodo. La caída, lejos de parecerle graciosa, marcó un cambio en su ánimo y su decisión de apartarse del grupo fue inmediata.


Más tarde, ya en el cuarto y acompañado por Guana y Alexis, Aldo habló sobre lo sucedido, dejando entrever su molestia y cuestionando los límites del “humor” dentro de la convivencia.


Adrián Marcelo se disculpa públicamente con Mariana Rodríguez por violencia de género | Video
VER MÁS Adrián Marcelo se disculpa públicamente con Mariana Rodríguez por violencia de género | Video
El youtuber cumplió con la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Nuevo León al emitir un mensaje de disculpa pública



“Es su manera de jugar y está chingón, no sabemos si es lo mejor del mundo afuera o no. Creo que lo mejor es ser tú, no entraste siendo un personaje.”




Después, Aldo reveló otro momento incómodo:




“Facundo, ahorita que yo iba pasando me dice: ‘te vamos a nominar, te dije afuera’ y le dije: ‘nómíname, perro’. El que se enoja pierde.”




Por su parte, en el cuarto día, el propio Facundo reconoció que quizá fue demasiado:




“Me pasé de verga con el jalón que le di a Aldo, siento que fue demasiado brusco (…) mañana le voy a decir: ‘solo por eso no te vamos a tocar en esta nueva nominación’. Me cae muy bien".






               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: La Casa de los Famosos Facundo Aldo de Nigris

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Facundo empuja a Aldo de Nigris en fiesta de LCDLF y fans exigen castigo | VIDEO


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405224

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx