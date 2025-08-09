Facundo empuja a Aldo de Nigris en fiesta de LCDLF y fans exigen castigo | VIDEO

La madrugada del 9 de agosto, La Casa de los Famosos México vivió un momento que rápidamente se volvió viral. Todo ocurrió durante la ya tradicional fiesta semanal dentro del reality.

Facundo fue el protagonista de una polémica “broma” dirigida a Aldo de Nigris, que no tardó en generar indignación entre los seguidores del programa. Para muchos, el gesto cruzó una línea inaceptable y avivó peticiones en redes sociales para que el conductor fuera expulsado del show.

Mientras sonaba “Levantando las manos” de Grupo El Símbolo, Aldo animaba la pista junto a sus compañeros cuando Facundo realizó una acción sorpresiva que terminó con el exfutbolista tirado en el suelo.

Así fue la caída de Aldo de Nigris

Mientras Aldo de Nigris bailaba animadamente sobre un tapete, luciendo sus mejores pasos entre risas y porras de sus compañeros, Facundo se colocó sigilosamente detrás de él. Sin previo aviso, se hincó y jaló bruscamente el tapete, provocando que Aldo perdiera el equilibrio y terminara cayendo de espaldas al piso.

Aunque soltó una breve risa y le hizo una seña grosera a Facundo, Aldo no tardó en abandonar la fiesta visiblemente incómodo. La caída, lejos de parecerle graciosa, marcó un cambio en su ánimo y su decisión de apartarse del grupo fue inmediata.

Más tarde, ya en el cuarto y acompañado por Guana y Alexis, Aldo habló sobre lo sucedido, dejando entrever su molestia y cuestionando los límites del “humor” dentro de la convivencia.

“Es su manera de jugar y está chingón, no sabemos si es lo mejor del mundo afuera o no. Creo que lo mejor es ser tú, no entraste siendo un personaje.”

Después, Aldo reveló otro momento incómodo:

“Facundo, ahorita que yo iba pasando me dice: ‘te vamos a nominar, te dije afuera’ y le dije: ‘nómíname, perro’. El que se enoja pierde.”

Por su parte, en el cuarto día, el propio Facundo reconoció que quizá fue demasiado: