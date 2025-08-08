Virales Psicología Nuevo León viral

Adrián Marcelo

Adrián Marcelo se disculpa públicamente con Mariana Rodríguez por violencia de género | Video

El youtuber cumplió con la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Nuevo León al emitir un mensaje de disculpa pública

Adrián Marcelo se disculpa públicamente con Mariana Rodríguez por violencia de género | Video

Adrián Marcelo se disculpa públicamente con Mariana Rodríguez por violencia de género | Video

EL SIGLO DE TORREÓN

En mayo de 2024, Adrián Marcelo, creador de contenido y exconcursante de La Casa de los Famosos México, publicó un video en su canal de YouTube en el que hizo comentarios sobre los candidatos a la presidencia municipal de Monterrey, entre ellos Mariana Rodríguez.

En cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral de Nuevo León, Adrián ofreció una disculpa pública a Mariana por las manifestaciones que realizó en dicho video, donde reconoció haber usado estereotipos de género que constituyeron violencia política en razón de género.

“Quiero expresar una sincera disculpa a Mariana Rodríguez, entonces candidata a la presidencia municipal de Monterrey, por las frases que empleé en un video difundido el 14 de mayo de 2024, donde utilicé estereotipos de género”, declaró Adrián Marcelo.

Asimismo, aceptó que sus comentarios representaron violencia verbal y simbólica que afectaron los derechos político-electorales de Mariana. Reconoció que, aunque el ejercicio del periodismo goza de protección constitucional y convencional, esta debe ceder frente a actos que vulneran la dignidad de las mujeres en un contexto libre de violencia.


Hasta ahora, Mariana Rodríguez no ha emitido ninguna declaración sobre el tema.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Virales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Mariana Rodríguez Adrián Marcelo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Virales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Adrián Marcelo se disculpa públicamente con Mariana Rodríguez por violencia de género | Video


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404985

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx