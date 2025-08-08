Adrián Marcelo se disculpa públicamente con Mariana Rodríguez por violencia de género | Video

En mayo de 2024, Adrián Marcelo, creador de contenido y exconcursante de La Casa de los Famosos México, publicó un video en su canal de YouTube en el que hizo comentarios sobre los candidatos a la presidencia municipal de Monterrey, entre ellos Mariana Rodríguez.

En cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral de Nuevo León, Adrián ofreció una disculpa pública a Mariana por las manifestaciones que realizó en dicho video, donde reconoció haber usado estereotipos de género que constituyeron violencia política en razón de género.

“Quiero expresar una sincera disculpa a Mariana Rodríguez, entonces candidata a la presidencia municipal de Monterrey, por las frases que empleé en un video difundido el 14 de mayo de 2024, donde utilicé estereotipos de género”, declaró Adrián Marcelo.

Asimismo, aceptó que sus comentarios representaron violencia verbal y simbólica que afectaron los derechos político-electorales de Mariana. Reconoció que, aunque el ejercicio del periodismo goza de protección constitucional y convencional, esta debe ceder frente a actos que vulneran la dignidad de las mujeres en un contexto libre de violencia.

Hasta ahora, Mariana Rodríguez no ha emitido ninguna declaración sobre el tema.