La Casa de los Famosos México: ¿quiénes son los participantes que han ganado más seguidores en redes?

Estos son los habitantes de La Casa de los Famosos México que suman más seguidores en redes sociales tras su entrada al reality.

Estos famosos han aumentado significativamente su presencia en redes sociales. [Especial]

La Casa de los Famosos México todos los días tiene algo nuevo que mantiene al reality show en las tendencias de las redes sociales; pero más allá de la popularidad del programa, hay varios participantes que han ganado más seguidores desde su entrada a la casa.

En vísperas de la segunda gala de eliminación y tras casi de dos semanas al aire, te compartimos quienes son los habitantes que están robándose el corazón de la audiencia y los sorprendentes cambios en su número de seguidores en redes.

Abelito, el participante de La Casa de los Famosos 2025 con más crecimiento en redes 

Abelito se ha convertido en el alma de La Casa de los Famosos 2025, por su carisma, humor y autenticidad, lo que lo ha hecho también en uno de los participantes favoritos del público, lo que se puede ver en el contenido que se genera de él y el aumento de seguidores que ha tenido. 



Al entrar a LCDLFMX, Abelito tenía cerca de  610 mil seguidores en Instagram, una suma bastante respetable, pero que hasta ahora ya ha triplicado, pues suma 1.4 millones de seguidores en Instagram; mientras que en TikTok alberga 5.7 millones hasta el momento de hacer esta nota.

La conmovedora historia que compartió en el reality ahora cobra fuerza con una fotografía viral que lo muestra disfrazado durante su infancia

Otros habitantes de LCDLFMX que están creciendo en redes sociales


Además de Abelito, hay otros famosos que también están sumando nuevos seguidores en sus redes sociales.


Ninel Conde. La actriz y cantante, popularmente conocida como “El Bombón Asesino” sumó 200 mil nuevos seguidores en este tiempo, subiendo de 6 a 6.2 millones en Instagram.



Aldo Tamez De Nigris. El sobrino de Poncho de Tigris también está aumentando de seguidores, pues pasó de los 848 mil seguidores al millón.


Elaine Haro. La actriz, cantante y youtuber mexicana también ha aumentado su número de seguidores, subiendo de 1.2 a 1.4 millones.


Priscila Valverde. La modelo y exparticipante de Miss Universo México pasó de tener  49.3 mil a 93.3 mil seguidores en este tiempo.


Los famosos que continúan en la casa más famosa de México, no son los únicos que han aumentado el número de seguidores. Olivia Collins, la primera eliminada del reality, también tuvo un aumento significativo de seguidores, pasando de 336 mil a 354 mil seguidores en la red social desarrollada por Meta. ¿Quién es tu favorito?


               
               


               

               
               

               
               
               
