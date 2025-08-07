Espectáculos La Casa de los Famosos 2025 La Casa de los Famosos México PELICULAS Famosos Ninel Conde

La Casa de los Famosos 2025

La Casa de los Famosos: ¿quiénes son los nominados para ser el segundo expulsado?

La segunda gala de nominación estuvo llena de tensión y estrategia, conoce la lista de famosos nominados.

La segunda gala de nominación ha dejado a 5 famosos en riesgo de convertirse en el segundo eliminado de La Casa de los Famosos. [Especial]

La segunda gala de nominación ha dejado a 5 famosos en riesgo de convertirse en el segundo eliminado de La Casa de los Famosos. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

La Casa de los Famosos México vivió su segunda gala de nominación la noche del miércoles 6 de agosto, en la que cada uno de los habitantes repartió 2 puntos y 1 más contra sus compañeros en el famoso confesionario. 

La gala estuvo cargada de confrontaciones, alianzas rotas y nuevas a partir de la tensión que genera la convivencia y la personalidad de cada uno de los famosos. También se pudo ver la división que existe entre “Cuarto Día” y “Cuarto Noche” en la lista de nominados

Cada uno de los famosos expuso los puntos que otorgaba a cada participante y las razones por las que querían que sus dos compañeros quedarán en riesgo de eliminación.

Ninel Conde, al ser líder, tuvo inmunidad en las votaciones; pero 5 compañeros corren riesgo de convertirse en el segundo expulsado/a de la LCDLFMX

La Casa de los Famosos México: Ninel Conde rompe en llanto al recordar maltrato de su expareja 
VER TAMBIÉN La Casa de los Famosos México: Ninel Conde rompe en llanto al recordar maltrato de su expareja 
La actriz y cantante confesó en “La Casa de los Famosos México” que fue víctima de maltrato físico cuando tenía poco más de 20 años; ahora actúa como guía para la más joven del reality

¿Quiénes son los nominados de la casa de los famosos México? 


Los habitantes de La Casa de los Famosos México que corren riesgo de abandonar la casa el próximo fin de semana son Priscila, Alexis, Adrián, Mar y Dalílah.


Galilea Montijo, conductora de las Galas del reality show fue la encargada de compartirles la noticia y a medida que nombraba a cada uno les decía si estaban nominados o no. 



La lista de nominados por puntos quedó de la siguiente forma


    

  • 

    Alexis Ayala con 11 puntos - Cuarto Noche
    

    • 

  • 

    Priscila Valverde con 7 puntos - Cuarto Día
    

    • 

  • 

    Mar Contreras con 6 puntos - Cuarto Noche
    

    • 

  • 

    Dalílah Polanco con 5 puntos - Cuarto Día
    

    • 

  • 

    Adrián Di Monte con 4 puntos - Cuarto Noche
    

    • 




Cómo votar en La Casa de los Famosos México 2025


La participación del público también puede ayudar a que algún famoso continúe su estancia en La Casa de los Famosos 2025. Quienes quieran participar deberán acceder al sitio oficial del reality show de Televisa y dentro del portal buscar el botón “Votar”, este se ubica en la parte superior.


Elige al famoso al que le quieres dar un voto positivo y da clic en “Enviar”. Quienes tienen una cuenta de VIX Premium pueden emitir hasta 10 votos. 

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su apariencia en La Casa de los Famosos
VER TAMBIÉN Sofía Rivera Torres responde a críticas por su apariencia en La Casa de los Famosos


No te pierdas la Gala de Eliminación el próximo domingo 10 de agosto, para conocer cuál de los nominados de La Casa de los Famosos se unirá a Olivia Collins como segundo eliminado de la casa más famosa de México.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Reality show Nominados La Casa de los Famosos 2025

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
La segunda gala de nominación ha dejado a 5 famosos en riesgo de convertirse en el segundo eliminado de La Casa de los Famosos. [Especial]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404682

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx