La Casa de los Famosos: ¿quiénes son los nominados para ser el segundo expulsado?

La Casa de los Famosos México vivió su segunda gala de nominación la noche del miércoles 6 de agosto, en la que cada uno de los habitantes repartió 2 puntos y 1 más contra sus compañeros en el famoso confesionario.

La gala estuvo cargada de confrontaciones, alianzas rotas y nuevas a partir de la tensión que genera la convivencia y la personalidad de cada uno de los famosos. También se pudo ver la división que existe entre “Cuarto Día” y “Cuarto Noche” en la lista de nominados.

Cada uno de los famosos expuso los puntos que otorgaba a cada participante y las razones por las que querían que sus dos compañeros quedarán en riesgo de eliminación.

Ninel Conde, al ser líder, tuvo inmunidad en las votaciones; pero 5 compañeros corren riesgo de convertirse en el segundo expulsado/a de la LCDLFMX.

VER TAMBIÉN La Casa de los Famosos México: Ninel Conde rompe en llanto al recordar maltrato de su expareja

La actriz y cantante confesó en “La Casa de los Famosos México” que fue víctima de maltrato físico cuando tenía poco más de 20 años; ahora actúa como guía para la más joven del reality

¿Quiénes son los nominados de la casa de los famosos México?

Los habitantes de La Casa de los Famosos México que corren riesgo de abandonar la casa el próximo fin de semana son Priscila, Alexis, Adrián, Mar y Dalílah.

Galilea Montijo, conductora de las Galas del reality show fue la encargada de compartirles la noticia y a medida que nombraba a cada uno les decía si estaban nominados o no.

La lista de nominados por puntos quedó de la siguiente forma

Alexis Ayala con 11 puntos - Cuarto Noche

Priscila Valverde con 7 puntos - Cuarto Día

Mar Contreras con 6 puntos - Cuarto Noche

Dalílah Polanco con 5 puntos - Cuarto Día

Adrián Di Monte con 4 puntos - Cuarto Noche

Cómo votar en La Casa de los Famosos México 2025

La participación del público también puede ayudar a que algún famoso continúe su estancia en La Casa de los Famosos 2025. Quienes quieran participar deberán acceder al sitio oficial del reality show de Televisa y dentro del portal buscar el botón “Votar”, este se ubica en la parte superior.

Elige al famoso al que le quieres dar un voto positivo y da clic en “Enviar”. Quienes tienen una cuenta de VIX Premium pueden emitir hasta 10 votos.

VER TAMBIÉN Sofía Rivera Torres responde a críticas por su apariencia en La Casa de los Famosos

No te pierdas la Gala de Eliminación el próximo domingo 10 de agosto, para conocer cuál de los nominados de La Casa de los Famosos se unirá a Olivia Collins como segundo eliminado de la casa más famosa de México.