¿Por qué pelearon Ninel Conde y Alexis Ayala en La Casa de los Famosos?

El conflicto surgió durante la prueba “Alarmados”

FÁTIMA MARTÍNEZ

Los primeros días de la nueva temporada de “La Casa de los Famosos” transcurrieron con calma. No hubo enfrentamientos, solo risas, bromas y una convivencia que parecía prometedora.

Pero la armonía llegó a su fin este miércoles, cuando Ninel Conde y Alexis Ayala protagonizaron el primer enfrentamiento importante del reality. El conflicto surgió durante la prueba “Alarmados”, un reto grupal que puso a prueba la paciencia y la coordinación de los habitantes.

La dinámica consistía en mantener presionado un botón hasta que sonara una alarma. Soltarlo antes de tiempo significaba perder parte del presupuesto semanal, lo que encendió tensiones entre ambos participantes y marcó un antes y un después en la convivencia.

¿Qué fue lo que pasó en la prueba?


Cuando llegó el turno de Alexis Ayala para presionar un botón, el actor corrió hacia el botón con evidente prisa. En medio de la adrenalina del juego, al ver que Elaine Haro obstruía su camino, le gritó sin rodeos: “¡Quítate, quítate!”.


La reacción no pasó desapercibida. Ninel Conde, conocida como el “Bombón Asesino”, consideró inapropiado el tono y la actitud de su compañero. Para ella, lo ocurrido fue una muestra de violencia.


Lejos de dejar pasar el momento, Ninel lo enfrentó de inmediato, dejando claro su descontento y encendiendo la tensión dentro de la casa.

Ninel explota contra Alexis




"No hay justificación. Sí es violencia decirle 'quítate' y gracias a Dios hay muchas asociaciones. La violencia verbal precede a la física, yo he vivido muchas cosas y he aprendido que hay que poner límites", dijo la también cantante.




No obstante, Alexis Ayala se defendió argumentando que su reacción fue producto de la urgencia del momento. Incluso, se disculpó con Elaine Haro y pidió a Ninel que no exagerara ni descontextualizara lo ocurrido.




"Todo me parece bien, lo que no me parece correcto es escalarlo a un lugar donde no va, Se me hace un golpe bajo. Se convierte en algo desafortunado para todos, porque la casa no va por ese lado, se está escalando a donde no va", respondió Ayala.






               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Ninel Conde La Casa de los Famosos Alexis Ayala

               


elsiglo.mx