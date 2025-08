La Casa de los Famosos México: Ninel Conde rompe en llanto al recordar maltrato de su expareja

Durante una conversación íntima en La Casa de los Famosos México, Ninel Conde abrió su corazón y compartió uno de los capítulos más oscuros de su vida: una relación violenta que duró cuatro años y en la que fue víctima de golpes, jalones y hasta intentos de ahorcamiento.

La confesión surgió mientras hablaba con la joven actriz Elaine Haro, a quien ha adoptado casi como una hija dentro del reality. En su papel de figura protectora, Ninel le dio un consejo crucial: aprender a amarse a una misma para no tolerar señales de alerta en una relación. “Cuando no te amas, permites muchas cosas... hasta violencia”, dijo.

Fue entonces que, entre emociones y recuerdos, compartió parte de lo que vivió cuando tenía entre 26 y 27 años: “Me madrearon, me ahorcaban... lo peor es que estuve ahí cuatro años. ¿Cómo aguanté tanto? Desperdicié mi tiempo y mi vida”, lamentó.

Sin mencionar nombres, la también conocida como El Bombón Asesino reveló que durante ese tiempo dejó pasar oportunidades valiosas y pretendientes importantes, incluido “el cantante más pro de este país”, dejando entrever que se refería a Luis Miguel. “Se me juntaban pretendientes: el hijo del hombre más rico, el Sol... y yo ahí, con el golpeador, bien encule... porque eso no era amor”, confesó.

La charla conmovió también a Mariana Botas, quien estaba presente y compartió su propia experiencia con la violencia de pareja: “A mí también… me jalonearon, me cachetearon, me aventaron”.

Tras las declaraciones de Ninel, las redes comenzaron a especular sobre la identidad del agresor. Muchos apuntan a José Manuel Figueroa, con quien la cantante mantuvo una relación entre 2002 y 2006 y de quien ha hablado anteriormente como alguien que la violentó.

Hoy, Ninel Conde busca que su historia sirva de lección y apoyo para otras mujeres, como Elaine, que apenas empiezan a vivir el amor.