La Casa de los Famosos México: esto fue lo que dijo Olivia Collins tras ser eliminada

La primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 dejó fuera a Olivia Collins, quien no logró superar la votación del público tras ser nominada por sus compañeros. Aunque su salida sorprendió a muchos —especialmente por la fuerza que había tomado el rechazo hacia Adrián Di Monte—, la actriz asumió su eliminación con serenidad y gratitud.

Ya fuera del reality, Olivia tuvo su primer contacto con el exterior y compartió sus impresiones en el estudio.

“Estoy muy feliz… agradecida de pertenecer a esta temporada. Me voy bendecida porque fue maravilloso. Vencí muchos miedos, aún tengo otros, pero esta semana fue una revolución emocional”, dijo visiblemente emocionada.

En una videollamada con sus excompañeros, Collins les dedicó palabras de afecto y reconocimiento.

“Hermosos, todos tienen un gran talento. Mis respetos y admiración. Me enseñaron mucho. Lo intenté, pero no se pudo, me los llevo en el corazón”, expresó con sinceridad.