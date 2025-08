Historia de Abelito junto a su papá trabajando de payasos se viraliza

Durante una de las conversaciones más emotivas al interior de La Casa de los Famosos México, Abelito abrió su corazón y compartió con sus compañeros una anécdota que tocó a millones de televidentes: su pasado como payasito de fiestas infantiles, cuando apenas era un niño y acompañaba a su papá en presentaciones locales.

Entre risas y recuerdos, Abelito confesó que usaba el nombre artístico de “Frijolito” y que su rutina consistía en ayudar a su papá, quien también era payaso, a hacer reír al público en fiestas y espectáculos callejeros. “Desde chiquito trabajaba con mi papá, me vestía de payaso, me ponían peluca, pintura... y a veces hasta me dormía en el show”, recordó con una sonrisa mientras los demás habitantes lo escuchaban con atención.

“Yo no sabía que estaba trabajando, yo sentía que estaba jugando, pero sí me acuerdo que la gente se reía mucho con nosotros”, relató Abelito con la naturalidad que lo ha caracterizado dentro del programa.

La anécdota rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, sobre todo después de que comenzara a circular una fotografía viral en la que se le ve siendo un niño, caracterizado como payasito junto a su padre. En la imagen, ambos aparecen con trajes coloridos, pelucas y maquillaje tradicional, evocando una etapa entrañable de su infancia.

Durante una videollamada en el programa Hoy, los padres de Abelito confirmaron que esa fue su realidad durante varios años: presentaciones en circos y eventos privados, donde su hijo desarrolló el carisma que ahora lo hace brillar ante millones de espectadores. “Él nació para estar frente al público, desde siempre conectaba con la gente”, expresó su mamá, Doña Cristina.

La historia de Abelito no solo ha reforzado el cariño del público hacia él, sino que también ha dejado al descubierto el origen de su simpatía y empatía: una infancia forjada en escenarios modestos, pero llenos de amor, risas y esfuerzo familiar.