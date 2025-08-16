Espectáculos La Casa de los Famosos México Christian Nodal Películas Taylor Swift Famosos

La Casa de los Famosos México

Abelito abre su corazón en La Casa de los Famosos al recordar a su hermano

La dinámica “La vida en fotos” reveló un recuerdo de Abelito que dejó a todos conmovidos

Abelito abre su corazón en La Casa de los Famosos al recordar a su hermano

Abelito abre su corazón en La Casa de los Famosos al recordar a su hermano

LUCERO ESQUIVEL

Abelito, participante de La Casa de los Famosos México 3, protagonizó un momento lleno de emociones al inaugurar la sección "La vida en fotos". 

El creador de contenido abrió su corazón y recordó a su hermano Dany, quien falleció en su infancia, provocando las lágrimas de los habitantes y de los televidentes del reality de Televisa.

¿Facundo pactó su salida de la Casa de Los Famosos este domingo?

VER MÁS ¿Facundo pactó su salida de la Casa de Los Famosos este domingo?

En redes sociales circulan versiones de que el conductor ya negoció su salida y que su familia espera el final del encierro

Abelito recordó a su hermano en “La vida en fotos”

Durante la dinámica, el zacatecano mostró una fotografía de cuando era bebé, donde aparece acompañado por su prima Samantha y su hermano Dany. Aunque no pudo compartir grandes momentos con él debido a la diferencia de edad, Abelito confesó:




“Tenía cuatro años cuando falleció, yo tenía un año. No tengo muchos recuerdos de él, pero tengo estas fotografías. Aunque no está físicamente conmigo, sé que en el cielo tengo un angelote”.




En el reality no se profundizó sobre su fallecimiento, pero años antes Abelito ya había hablado del tema en el podcast “Acá entre nozz”. Ahí explicó que su hermano perdió la vida a causa de complicaciones de salud derivadas de la acondroplasia:




“Fallece de un paro respiratorio. Tenía cuatro años cuando yo tenía uno, y se le veía más marcada la condición. Siempre me quedó esa espinita de querer un hermano, tanto que una Navidad se lo pedí al Niño Dios”.



Adrián Di Monte podría recibir importante suma de dinero tras ser eliminado de LCDLF 3
VER MÁS Adrián Di Monte podría recibir importante suma de dinero tras ser eliminado de LCDLF 3
El periodista argentino Javier Ceriani asegura que el cubano recibirá una gran cantidad de dinero

¿Cómo la pérdida de su hermano cambió la vida de su familia?


El influencer compartió que la partida de su hermano también impactó profundamente a su madre:




“Mi mamá, por cuestión de un accidente, no pudo tener más hijos. Siempre quise tener un hermano. Aunque no está físicamente conmigo, sé que en el cielo tengo un angelote”, dijo conmovido.




Asimismo, Abelito destacó la importancia de sus padres en su vida y agradeció los valores que le inculcaron desde pequeño:




“Agradezco a mis papás por inculcarme y meterme en el ruedo”.





               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: La vida en fotos La casa de los Famosos México 2025 Abelito

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Abelito abre su corazón en La Casa de los Famosos al recordar a su hermano


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406991

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx