Abelito abre su corazón en La Casa de los Famosos al recordar a su hermano

Abelito, participante de La Casa de los Famosos México 3, protagonizó un momento lleno de emociones al inaugurar la sección "La vida en fotos".

El creador de contenido abrió su corazón y recordó a su hermano Dany, quien falleció en su infancia, provocando las lágrimas de los habitantes y de los televidentes del reality de Televisa.

Abelito recordó a su hermano en “La vida en fotos”

Durante la dinámica, el zacatecano mostró una fotografía de cuando era bebé, donde aparece acompañado por su prima Samantha y su hermano Dany. Aunque no pudo compartir grandes momentos con él debido a la diferencia de edad, Abelito confesó:

“Tenía cuatro años cuando falleció, yo tenía un año. No tengo muchos recuerdos de él, pero tengo estas fotografías. Aunque no está físicamente conmigo, sé que en el cielo tengo un angelote”.

En el reality no se profundizó sobre su fallecimiento, pero años antes Abelito ya había hablado del tema en el podcast “Acá entre nozz”. Ahí explicó que su hermano perdió la vida a causa de complicaciones de salud derivadas de la acondroplasia:

“Fallece de un paro respiratorio. Tenía cuatro años cuando yo tenía uno, y se le veía más marcada la condición. Siempre me quedó esa espinita de querer un hermano, tanto que una Navidad se lo pedí al Niño Dios”.

¿Cómo la pérdida de su hermano cambió la vida de su familia?

El influencer compartió que la partida de su hermano también impactó profundamente a su madre:

“Mi mamá, por cuestión de un accidente, no pudo tener más hijos. Siempre quise tener un hermano. Aunque no está físicamente conmigo, sé que en el cielo tengo un angelote”, dijo conmovido.

Asimismo, Abelito destacó la importancia de sus padres en su vida y agradeció los valores que le inculcaron desde pequeño: