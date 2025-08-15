Espectáculos Famosos La Casa de los Famosos México Taylor Swift Christian Nodal Ángela Aguilar

Adrián Di Monte podría recibir importante suma de dinero tras ser eliminado de LCDLF 3

El periodista argentino Javier Ceriani asegura que el cubano recibirá una gran cantidad de dinero

FÁTIMA MARTÍNEZ

La inesperada salida de Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos México ha generado una ola de comentarios, especialmente por su intento de regresar al set mientras era grabado.

El momento, transmitido en vivo, dejó al público confundido y dio pie a múltiples teorías en redes sociales. Muchos usuarios aseguraron que algo no cuadraba con la forma en que fue eliminado.

No solo los televidentes se manifestaron, también periodistas del mundo del espectáculo comenzaron a investigar. Las dudas crecieron al notar inconsistencias en la dinámica de eliminación y reacciones dentro del programa.

Uno de los más activos fue Javier Ceriani, quien aseguró en redes sociales que Adrián Di Monte no debió ser eliminado en esa etapa. Incluso, insinuó que la producción podría enfrentar consecuencias.

Revelan que Adrián Di Monte recibiría una fuerte compensación


Según declaraciones del periodista argentino Javier Ceriani, la eliminación del actor no fue consecuencia de las votaciones del público, como se hizo creer durante la transmisión en vivo.


Ceriani asegura que todo se trató de un error por parte de la producción, lo que habría provocado la salida anticipada de Adrián Di Monte, conocido por su participación en la telenovela El Maleficio.




“Hubo un error táctico, Adrián no tenía que salir, no fue por voto popular, fue por una equivocación. Se notó que Adrián no tenía que salir”, comentó.




Hasta ahora, la información no ha sido confirmada oficialmente. Aunque Adrián Di Monte ha sido cuestionado en varias ocasiones sobre lo ocurrido, él asegura desconocer los motivos por los que le pidieron volver al carrusel.


Adrián Di Monte dice no entender su eliminación de La Casa de los Famosos 3


A pocos días de haber salido de la casa más famosa de México, Adrián Di Monte apareció en el programa Hoy, donde rompió el silencio sobre su polémica eliminación del reality.


El actor confesó que, hasta el momento, no ha recibido una explicación clara por parte de la producción y que no comprendió por qué le pidieron abandonar la competencia de esa manera.




“Sales del túnel y me dicen: ‘no regresate, regresate’. Sales super desnorteado”, contó en el matutino.





               
               


               

               
               

               
               
               
