La confesión de Mariana Botas en La Casa de los Famosos México sobre un beso que se dio con Drake Bell desató una nueva controversia. Según reveló la mañana de este 15 de agosto Galilea Montijo, el actor estadounidense, de 39 años, se comunicó con la producción para exigir que eliminen todo el material relacionado con ese momento, advirtiendo que, de no hacerlo, emprenderá acciones legales.

Montijo relató en el programa Hoy que Bell estaba “muy enojado” y les advirtió: “Si no bajan esa información, los veré en la corte”. Incluso, dijo que el intérprete de Drake & Josh pidió retirar todos los clips en los que Botas narraba lo ocurrido.

Sin embargo, frente a las cámaras la postura del actor fue completamente distinta. Durante un encuentro con la prensa mexicana, Drake Bell aseguró que Mariana Botas es “una amiga” y describió el momento como un beso “muy romántico” en un antro, aunque añadió con ironía: “No me acuerdo, no recuerdo nada”.

La contradicción ha generado dudas sobre la versión de la actriz, quien en varias ocasiones ha declarado que Bell es su crush. En el reality, Botas contó con detalle la noche en la que, según ella, ambos coincidieron en una fiesta y terminaron besándose.

Por ahora, la producción de La Casa de los Famosos México no ha confirmado si accederá a la petición del actor o si el material seguirá disponible.

Revela Galilea Montijo exigencia de Drake Bell por borrar videos de Mariana Botas