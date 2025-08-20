Espectáculos Shakira en Torreón Series Shakira Famosos La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2025

'Mueblexis': Ana Brenda Contreras alza polémica en La Casa de los Famosos por criticar a su ex

La actriz llamó la atención de los internautas tras compartir un video que algunos interpretan como un comentario hacia su ex.

EL SIGLO

Ana Brenda Contreras volvió a generar revuelo en redes sociales luego de que los usuarios interpretaran su reacción como un posible comentario sobre Alexis Ayala, su expareja, y su desempeño en La Casa de los Famosos México 2025.

El actor, considerado por muchos como uno de los participantes más destacados de esta temporada, ha recibido tanto elogios por su diplomacia en las galas de eliminación como críticas por “pasar tiempo dormido” y ofrecer poco contenido en el 24/7, lo que le ha valido el apodo de “mueblexis”. Algunos internautas aseguran que Ana Brenda comparte esta opinión.

La polémica surgió a raíz de un video en TikTok que retomaba una escena de telenovela de Ana Martín, en la que la actriz le lanza un duro mensaje a otro personaje:

“Chin… tu mad…, de verdad. Ya, ya aburre verte, aburren tus mentiras, aburres todo. Harta. Ya vete. Vete a tus negocios”.



El clip, acompañado del texto “Yo cada que muebLexis respondió a sus posicionamientos”, fue interpretado como un comentario sobre Alexis Ayala. Ana Brenda Contreras, aunque no mencionó directamente a su ex, compartió este video en su perfil, generando todo tipo de reacciones.


Los internautas no tardaron en reaccionar:


    

  • “Lo compartió Ana Brenda, su ex.”
  • “Gracias, Ana Brenda Contreras. Entre mujeres debemos defendernos.”
  • “Se ve que la señora Ana Brenda anda muy pendiente de Alexis Ayala.”
  • “Si Ana Brenda lo dice, por algo será.”
  • “Quedé fría cuando vi que lo compartió Ana Brenda y eso que ella nunca se mete en chismes ni polémicas.”
Hasta ahora, el video sigue visible en su cuenta de TikTok y la actriz no ha emitido ningún comentario oficial sobre la controversia.


               
               


               

               
               

               
               
               
La Casa de los Famosos México 2025

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
'Mueblexis': Ana Brenda Contreras alza polémica en La Casa de los Famosos por criticar a su ex


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
