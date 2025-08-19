¿Por qué Mariana Botas rompió en llanto en La Casa de los Famosos México?

Espectáculos Famosos La Casa de los Famosos México Shakira Fallecimientos Shakira en Torreón

FÁTIMA MARTÍNEZ

La eliminación de Ninel Conde como tercera expulsada de ‘La Casa de los Famosos México’ aumentó notablemente la tensión entre los participantes, según percibieron varios internautas atentos a la competencia.

Mariana Botas se mostró visiblemente vulnerable frente a las cámaras, lo que desató rumores sobre una posible salida del reality. Su estado emocional ha despertado preocupación entre seguidores y compañeros.

No hay que olvidar que la actriz de ‘Una familia de diez’ enfrentó duras críticas en redes por su amistad con Ninel Conde. Incluso, mostró nerviosismo tras escuchar un carrito con altavoces que le pedía alejarse del “Bombón asesino”. Ahora, ‘la Envinada’ estaría atravesando una crisis por el agobio dentro de la competencia.

El domingo 17 de agosto, el público decidió eliminar a Ninel Conde de ‘La Casa de los Famosos México’. Galilea Montijo anunció su salida tras enfrentarse al temido carrusel junto a Mar Contreras.


Al regreso de Mar Contreras, integrante del team Noche, Mariana Botas, Elaine Haro, Dalilah Polanco, Priscila Valverde, Shiky y Facundo mostraron su incredulidad ante la decisión. La actriz más joven del cuarto Día incluso rompió en llanto por la situación.


Además, todos los miembros del cuarto Día se reunieron en su habitación para expresar su sorpresa por la eliminación de la considerada líder de ‘Las Inventadas’. Se cuestionaron qué vio el público en ‘el Bombón asesino’ para no votar por ella y mantenerla en la competencia.

¿Mariana Botas abandonará 'La Casa de los Famosos México'?


Este lunes 18 de agosto, Mariana Botas, miembro del cuarto Día, sorprendió al público al ser captada llorando frente a las cámaras del 24/7. ¿Será por la salida de Ninel Conde?


En redes sociales se viralizó un video donde Mariana conversa con Shiky y confiesa sentirse mal, especialmente por el peso del encierro dentro del reality.




“Es que me siento mal, como que algo me aprende el pecho. Me extraña, porque yo nunca lloro… Siento que necesito (inaudible)… Extraño mi casa… a mis perros…. No pensé que me iba a sentir así en algún momento, qué fuerte... Siento cómo agobio, no me había sentido así, como intensidad y agobio”, aparentemente dijo Botas.





               
               


               

               
               

               
               
               
