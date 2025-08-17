Facundo es criticado tras hacer comentarios sobre el cuerpo de Mariana Botas

La tercera temporada de La Casa de los Famosos está por comenzar su tercera semana, y desde el inicio no han faltado las polémicas que envuelven a varios de sus participantes más comentados.

Uno de los más señalados ha sido el comediante Facundo, quien se ha visto envuelto en múltiples controversias dentro del reality show. Su comportamiento ha generado opiniones divididas y cierto descontento entre la audiencia, especialmente por actitudes consideradas inapropiadas en distintas situaciones del programa.

El pasado sábado, los habitantes de la casa participaron en una dinámica en la que debían elegir un atuendo para desfilar frente a sus compañeros. Facundo fue el encargado de presentar el desfile, pero sus palabras al introducir a una de las concursantes provocaron incomodidad, marcando el inicio de una nueva polémica en su contra.

¿Qué dijo Facundo sobre el físico de Mariana Botas?

Durante una dinámica en La Casa de los Famosos, los participantes desfilaron luciendo prendas de una reconocida marca de ropa. Facundo, fiel a su estilo provocador, asumió el rol de presentador del evento.

Sin embargo, el momento se tornó incómodo cuando Mariana Botas apareció en la pasarela. Fue entonces cuando Facundo hizo un comentario sobre su físico que no pasó desapercibido, generando críticas tanto dentro como fuera de la casa.

"Muestra toda la planosidad de su cuerpo, enseñando que la planosidad también es estilo. Mostrando un estilo coqueto".

"Ella es bella, ella es tierna, ella es Mariana Botas", añadió Facundo en su descripción de la participación de la actriz en la pasarela.

Mariana reacciona a comentarios de Facundo

Tras el comentario que Facundo hizo sobre Mariana durante la dinámica de pasarela, ella se lo encontró más tarde y no dudó en expresarle cómo se sintió al respecto.