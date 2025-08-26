¿Qué le dijo Aarón Mercury a Elaine Haro en 'La Casa de los Famosos'?

Este giro en la relación de los dos concursantes ha dejado a los espectadores a la expectativa, ya que durante las últimas semanas habían mostrado una clara atracción mutua.

La conversación, que surgió en un momento de sinceridad, puso fin a las especulaciones sobre un posible romance dentro del reality.

Aunque ambos reconocieron la "chispa" entre ellos, Aarón prefirió poner los límites de la relación y evitar que se malinterpretaran sus intenciones.

¿Por qué Aarón le pidió a Elaine que disfrutara su soltería?

Durante su plática, Aarón Mercury le explicó a Elaine Haro que, aunque siente una clara atracción por ella, considera que la actriz necesita tiempo para sanar y procesar su reciente ruptura.

"Creo que no te has dado el suficiente tiempo... quiero que sepas que te respeto mucho, te admiro mucho y te me haces muy linda chica", le confesó.

Con este comentario, el influencer sugiere que la prisa por iniciar una nueva relación podría ser perjudicial para la cantante.

¿Cómo reaccionó Elaine Haro ante el consejo de Aarón?

Elaine Haro recibió con una sonrisa el consejo de Aarón, la actriz aceptó las palabras del influencer, reconociendo la sinceridad de su compañero.

La conversación, sin embargo, se vio interrumpida por la llegada de Facundo, quien, en tono de broma, le sugirió a Elaine que "la estaba usando para no nominarla ", aunque esto no pareció afectar el buen ánimo de ambos.

¿Se podría dar una relación amorosa entre ambos?

Aunque el posible romance entre Elaine y Aarón se ha pospuesto por el momento, la conversación dejó claro que la atracción entre ellos es mutua.

Aarón admitió abiertamente que no podría mentirle a Elaine sobre lo que siente, pero al mismo tiempo expresó su preocupación de que un romance podría ser perjudicial para ambos dentro de la casa.