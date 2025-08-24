Espectáculos La casa de los famosos méxico Famosos Series Entrevistas

Priscila Valverde es la expulsada de la cuarta semana en LCDLFMX

La Casa de los Famosos México 2025 ha alcanzado su cuarta semana, y la tensión se ha disparado con la inusual cantidad de siete nominados en riesgo de eliminación. 

La lista, que incluye a varios pesos pesados, dejará un hueco importante en la casa una vez que el público decida quién se va.

La dinámica de esta semana sorprendió a todos, especialmente al influencer 'El Abelito', quien se encontró en la placa de nominados por primera vez. Esto fue posible gracias a un beneficio que obtuvo Mariana Botas, quien usó su poder para darle tres puntos adicionales al creador de contenido.

  • Alexis Ayala 
  • 'El Guana' 
  • Priscila Valverde 
  • Abelito 
  • Dalilah Polanco 
  • Mar Contreras 
  • Mariana Botas 
La gala de eliminación trajo, además del tradicional posicionamiento, un nuevo formato llamado 'sinceramiento', donde los nominados explicaron cara a cara por qué querían que otro nominado abandonara la casa. 


Shiky Clement se posicionó con Abelito, deseándole que se fuera "hasta que se apaguen las luces", pero aclarando que no lo hacía por algo negativo. 


Aarón Mercury y Aldo de Nigris se unieron contra Dalilah Polanco, acusándola de criticar e incriminar a los del 'Cuarto Noche'. 


Por su parte, Elaine Haro y Facundo se posicionaron con 'El Guana', con Facundo utilizando su característico estilo de canto y rima, a lo que 'El Guana' respondía que la gente ya se aburría con el contenido del comediante.



Los nominados también se sinceraron entre ellos. Priscila Valverde y Mariana Botas señalaron a Alexis Ayala por tratar a sus compañeros como "peones". 


Mar Contreras eligió a Dalilah Polanco, diciendo que no la conocía porque tiene "20 máscaras", a lo que Dalilah respondió que veía "ira" en Mar. 



Finalmente, 'El Guana' se fue contra Priscila Valverde por "estrategia", mientras que Abelito se sinceró con Mariana Botas.


La suerte de los nominados quedó en manos de la audiencia, que con sus votos determinó quién se convirtió en el cuarto expulsado de la casa. Tras pasar al confesionario, las primeras habitantes en regresar fueron Dalilah Polanco y Mar Contreras. Posteriormente regresaron a la casa Alexis Ayala y Abelito.



Con más de 16 millones de votos, la decisión final sobre el cuarto eliminado de la casa más famosa de México, quedó entre 'El Guana', Priscila Valverde y Mariana Botas. La celebridad que obtuvo menos votos por parte del público y se convirtió en la cuarta expulsada al salir del carrusel fue Priscila Valverde.



               
               


               

               
               

               
               
               
