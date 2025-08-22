Video del pasado de Aldo de Nigris causa revuelo entre fans de La Casa de los Famosos México

El pasado siempre vuelve, y para Aldo de Nigris lo hizo de manera inesperada, mientras avanza en La Casa de los Famosos México 3 mostrando una actitud reservada, en redes sociales resurgió un video que revela una faceta muy distinta del influencer regiomontano.

El clip, proveniente de su participación en La Venganza de los Ex VIP (2023), muestra un comportamiento más directo, atrevido y emocional, lo que ha despertado un intenso debate sobre cuál es la verdadera personalidad de Aldo.

¿Qué muestra el video filtrado de MTV?

En las imágenes difundidas en X, TikTok y Reddit, Aldo aparece en escenas íntimas junto a una de las participantes del reality de MTV, un programa que se caracteriza por los romances fugaces, el drama constante y situaciones que desafían la privacidad.

Esta actitud contrasta con la imagen tranquila y reflexiva que ha proyectado en su actual paso por La Casa de los Famosos México.

¿Cómo ha reaccionado el público ante esta faceta?

La dualidad de Aldo ha generado curiosidad entre los fans, quienes se preguntan cuál es su verdadera esencia: ¿el chico reservado de TelevisaUnivision o el galán sin filtros de MTV?

En aquel programa, incluso llegó a confesar:

“Si pudiera cambiar lo más tóxico de mí en una relación sería que me importaran las personas, porque pasa que no me enamoro y yo quisiera enamorarme.”

¿Podría afectar su imagen en el reality actual?

Lejos de perjudicarlo, el video parece haber incrementado el interés en su participación, su personalidad multifacética ha reforzado la conexión con el público, que lo perfila como uno de los posibles finalistas del reality.

Aunque para muchos su nombre comenzó a sonar con fuerza gracias a La Casa de los Famosos México, Aldo de Nigris ya había probado suerte en otros proyectos televisivos.

En 2022 formó parte de Exatlón Estados Unidos, donde mostró su faceta deportiva, aunque su participación fue breve al ser eliminado en las primeras semanas.