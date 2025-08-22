La Casa de los Famosos México: ¿por qué dicen que Facundo podría ser el próximo eliminado?

Espectáculos La Casa de los Famosos México Entrevistas Famosos ERNESTO BARAJAS Shakira en Torreón

Rumores en redes sociales apuntan a que el comediante estaría cansado de la convivencia y habría pedido salir del reality.

En la Casa de los Famosos, los rumores apuntan a que Facundo pidió salir tras un supuesto “berrinche”/ Especial

NEYEN AVILA

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar y, esta vez, las miradas están puestas en Facundo, uno de los participantes más polémicos del reality. Aunque ingresó como una de las figuras más esperadas, los rumores de su posible eliminación comenzaron a crecer en redes sociales, donde incluso se asegura que él mismo habría solicitado su salida.

Los comentarios en plataformas como X e Instagram señalan que el conductor y comediante no estaría cómodo dentro de la competencia. Algunos seguidores sostienen que su bajo rendimiento en las dinámicas y los roces con otros concursantes lo habrían llevado a un punto límite, al grado de pensar en abandonar el programa por lo que describen como un “berrinche”.

¿Realmente pidió salir del reality?

Si bien no existe una confirmación oficial, las especulaciones apuntan a que Facundo estaría usando la estrategia de generar ruido mediático para ganar protagonismo. Según cuentas especializadas en contenido del reality, su presencia comenzará a notarse mucho más en cámara, con mayor espacio en las dinámicas y participación constante en las actividades.

Sin embargo, este aparente “favoritismo” no cayó nada bien entre los fanáticos de La Casa de los Famosos México, quienes acusan a la producción de ceder a los caprichos del participante. En redes abundan los comentarios negativos hacia el conductor, desde críticas a su carácter hasta cuestionamientos sobre por qué recibe tanto tiempo frente a cámara.


Reacciones encontradas del público


El debate sobre Facundo se ha dividido entre quienes lo consideran un personaje necesario para mantener el interés del reality y quienes creen que su permanencia le resta frescura al programa. “Le dan demasiado foco y termina aburriendo”, “Parece que le cumplen todos los caprichos”, comentaron algunos usuarios, mientras que otros aseguran que su estilo irreverente aún genera rating.



Con estos antecedentes, no es descabellado pensar que la próxima gala pueda girar en torno a él. Su posible eliminación se perfila como uno de los momentos más comentados de la temporada, ya sea por decisión del público o por una eventual renuncia del propio concursante.

Al final, la incógnita permanece abierta: ¿será que Facundo logra dar un giro a su imagen y recuperar apoyo dentro de La Casa de los Famosos México, o terminará sumándose a la lista de eliminados antes de lo esperado?


               
               


               

               
               

               
               
               
