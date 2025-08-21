Virales Influencers VIRALES Viral

Este es polémico video musical de Natanael Cano donde sale Abelito

La participación de Abelito en el videoclip de Natanael Cano volvió a llamar la atención tras su popularidad en La Casa de los Famosos México.

“Cuerno Azulado”, tema censurado por sus letras, volvió a ser tendencia tras la participación de Abelito/ Especial

NEYEN AVILA

Abelardo “Abelito” Gutiérrez, participante destacado de La Casa de los Famosos México, ha conquistado al público con su simpatía y autenticidad. Sin embargo, su paso por televisión no es lo único que llama la atención: su participación en un videoclip de Natanael Cano, exponente de los corridos tumbados, también generó gran revuelo.

El video musical de “Cuerno Azulado”, incluido en el álbum Nata Montana de Natanael Cano, se ha destacado por sus letras polémicas, que hacen referencias directas al crimen organizado y a figuras como Joaquín Guzmán Loera. La aparición de Abelito en la producción ha resurgido ahora gracias a la popularidad que ha ganado en el reality show.

Controversia y censura del videoclip

Desde su estreno, la pieza no estuvo disponible en plataformas digitales, lo que alimentó rumores sobre censura. Medios y seguidores especularon que la retirada pudo deberse a presiones externas o a decisiones de la disquera para proteger al artista, aunque ni Natanael Cano ni su equipo confirmaron oficialmente la censura.

La polémica se intensifica por el contenido del tema, que ha sido catalogado por algunos como uno de los himnos más controvertidos del género de los corridos bélicos. La participación de Abelito en el video convirtió al clip en un referente dentro del debate sobre la música y la censura en México.


Impacto y repercusión actual


Gracias a su paso por La Casa de los Famosos México, Abelito ha vuelto a ocupar titulares relacionados con la música de Natanael Cano. Los fans del reality y del cantante han revivido el interés por el videoclip, que combina la notoriedad de ambos y los convierte en protagonistas de la conversación pública.

A pesar de la polémica, el video sigue siendo un fenómeno cultural dentro del género urbano, demostrando cómo la música y la televisión pueden intersectarse para generar impacto mediático. La figura de Abelito, ahora reconocida por su carisma, potencia aún más la atención hacia Natanael Cano y sus producciones.


               
               


               

               
               

               
               
               
