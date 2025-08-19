Virales Viral Virales Cirugías Estéticas

Ivanna Isa

Quién es Ivanna Isa, influencer que tendría una relación con Jesús Ernesto, hijo de AMLO

Un video viral en redes sociales muestra a la joven influencer junto al hijo menor de AMLO, generando gran interés público.

NEYEN AVILA

La influencer Ivanna Isa se encuentra en el centro de la atención mediática luego de que un video romántico con Jesús Ernesto Gutiérrez, hijo menor de AMLO, se volviera viral. En la grabación, ambos aparecen besándose, compartiendo abrazos y un ramo de flores, generando todo tipo de comentarios, desde felicitaciones hasta críticas por la exposición pública de un joven que suele mantener un perfil bajo.

Antes de la viralización, Ivanna Isa contaba con más de 22 mil seguidores en TikTok, donde compartía su estilo de vida, frases motivacionales y momentos de pareja. Tras el impacto del video, la joven decidió desactivar su cuenta, aunque capturas y clips reeditados continúan circulando en otras plataformas como X y TikTok.

Quién es Ivanna Isa

Ivanna Isa es una creadora de contenido digital que ha ganado popularidad en plataformas sociales por su cercanía con sus seguidores y su contenido personal. Su estilo combina momentos de la vida cotidiana, reflexiones y clips de su vida sentimental, lo que la convirtió en una figura reconocida entre jóvenes usuarios.

El reciente video con Jesús Ernesto ha puesto a la influencer bajo el escrutinio del público mexicano, destacando la delgada línea entre la privacidad de los hijos de figuras públicas y la curiosidad mediática. La relación, si bien privada, se ha convertido en un tema de conversación masiva en redes sociales.


Reacciones y debate sobre privacidad


La viralización del clip ha generado un debate sobre la exposición de los hijos de políticos. Usuarios opinan que la familia de AMLO debería proteger la privacidad de Jesús Ernesto, mientras que otros celebran la visibilidad de su noviazgo con la influencer. Esta situación refleja la influencia de las redes sociales en la vida de personajes ligados al poder político en México.


Por su parte, ni Jesús Ernesto ni su familia han hecho comentarios oficiales sobre la relación, manteniendo la discreción ante la presión mediática y la atención que generan los contenidos compartidos por Ivanna Isa.


Impacto en la carrera de la influencer


La exposición generada por el video viral ha colocado a Ivanna Isa en el centro de la conversación pública, aumentando su reconocimiento como influencer. Aunque desactivó temporalmente sus redes, su historia sigue siendo compartida y comentada, demostrando cómo un solo contenido puede amplificar la presencia de una creadora digital en plataformas masivas.

El caso también plantea cuestionamientos sobre los límites de la intimidad en la era digital y cómo las figuras públicas y sus familiares enfrentan la constante vigilancia de internautas y medios.



elsiglo.mx