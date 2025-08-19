¿Cuánto dinero ganó Alana Flores por vencer a Gala Montes en Supernova Strikers?

Alana Flores se proclamó campeona en la función Supernova Strikers tras imponerse a Gala Montes en la pelea estelar. El combate fue reñido, pero la experiencia de la regiomontana terminó marcando la diferencia para sellar su cuarta victoria sobre el ring.

¿Cuánto ganó por su triunfo?

Tras conquistar el Palacio de los Deportes, miles de aficionados comenzaron a cuestionarse cuánto dinero recibió la streamer de Monterrey. Según información de El Futbolero, La influencer habría obtenido alrededor de 200 mil dólares, equivalentes a unos 4 millones de pesos mexicanos.

Aunque la cifra no ha sido confirmada oficialmente, de ser cierta superaría por mucho las ganancias de una boxeadora profesional en un combate de título mundial.

De acuerdo con El Izquierdazo, Mariana “La Barby” Juárez llegó a percibir un máximo de 800 mil pesos por pelea en sus mejores años, menos de la cuarta parte de lo que habría ingresado Alana en Supernova.

El mismo portal indica que en el boxeo femenil los contratos suelen oscilar entre 15 mil y 35 mil dólares, salvo casos excepcionales como el de Juárez, referente del pugilismo nacional.

¿Qué hará Alana Flores en el futuro?

Con cada presentación, Alana Flores suma seguidores y notoriedad gracias a sus contundentes actuaciones en el cuadrilátero. Tras vencer a Gala Montes, recibió un nuevo reto: Bárbara de Regil adelantó que podría enfrentarse a la streamer en lo que sería la pelea estelar del próximo año, siempre y cuando los compromisos de ambas lo permitan.