Virales Viral Virales Cirugías Estéticas

influencers

¿Cuánto dinero ganó Alana Flores por vencer a Gala Montes en Supernova Strikers?

¿Cuánto dinero ganó Alana Flores por vencer a Gala Montes en Supernova Strikers?

¿Cuánto dinero ganó Alana Flores por vencer a Gala Montes en Supernova Strikers?

EL SIGLO

Alana Flores se proclamó campeona en la función Supernova Strikers tras imponerse a Gala Montes en la pelea estelar. El combate fue reñido, pero la experiencia de la regiomontana terminó marcando la diferencia para sellar su cuarta victoria sobre el ring.

¿Cuánto ganó por su triunfo?

Tras conquistar el Palacio de los Deportes, miles de aficionados comenzaron a cuestionarse cuánto dinero recibió la streamer de Monterrey. Según información de El Futbolero, La influencer habría obtenido alrededor de 200 mil dólares, equivalentes a unos 4 millones de pesos mexicanos.

Aunque la cifra no ha sido confirmada oficialmente, de ser cierta superaría por mucho las ganancias de una boxeadora profesional en un combate de título mundial.

De acuerdo con El Izquierdazo, Mariana “La Barby” Juárez llegó a percibir un máximo de 800 mil pesos por pelea en sus mejores años, menos de la cuarta parte de lo que habría ingresado Alana en Supernova.

El mismo portal indica que en el boxeo femenil los contratos suelen oscilar entre 15 mil y 35 mil dólares, salvo casos excepcionales como el de Juárez, referente del pugilismo nacional.


¿Qué hará Alana Flores en el futuro?


Con cada presentación, Alana Flores suma seguidores y notoriedad gracias a sus contundentes actuaciones en el cuadrilátero. Tras vencer a Gala Montes, recibió un nuevo reto: Bárbara de Regil adelantó que podría enfrentarse a la streamer en lo que sería la pelea estelar del próximo año, siempre y cuando los compromisos de ambas lo permitan.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Virales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: influencers Alana Flores

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Virales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Cuánto dinero ganó Alana Flores por vencer a Gala Montes en Supernova Strikers?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407608

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx