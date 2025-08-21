Faisy habla sobre un posible regreso de Mariana Echeverría a Me Caigo de Risa: 'No habría armonía'

Aunque la nueva temporada del programa ya está confirmada, todo apunta a que la comediante no regresará al proyecto.

Mariana Echeverría y Faisy eran piezas fundamentales de Me Caigo de Risa, pero tras su distanciamiento, parece poco probable que vuelvan a compartir el set.

Desde principios de año se rumoraba sobre la producción de una nueva temporada, pero el conductor dejó claro que no estaba interesado en coincidir nuevamente con la ex participante de La Casa de los Famosos México. Ahora que el regreso del programa es oficial, los rumores sobre la vuelta de Echeverría resurgieron, sobre todo después de que se mencionara que Faisy habría puesto un ultimátum.

“No sé si alguna empresa permita un escenario de ‘o ella, o yo’”, declaró.

En una entrevista con el matutino Hoy, Faisy rompió el silencio y negó haber solicitado la salida de Mariana:“Yo no le quitaría la oportunidad laboral a nadie. Creo que un proyecto como Me Caigo de Risa necesita mantener armonía para funcionar bien”, señaló.

El conductor explicó que su reserva sobre el regreso de Mariana se basa en lo que ella comentó en el reality 24/7, ya que sus declaraciones afectaron a varios integrantes del elenco.“Se refirió a otras personas del equipo de forma negativa; creo que no habría una armonía adecuada si regresara. La atmósfera del programa cambiaría”, añadió.

Aunque aseguró que no tendría problema en trabajar con alguien con quien no tiene buena relación, enfatizó que lo dicho por Echeverría durante el reality afectó a más de uno:“De ahí a decir ‘o ella o nosotros’, eso nunca ocurrió”, concluyó.

El antecedente de Mariana Echeverría con el programa

En 2024, antes de ingresar a La Casa de los Famosos México, Mariana había comentado que ya no formaba parte del chat del programa. Sus problemas con Faisy habían comenzado en Faisy Nights, donde aseguró haberse sentido maltratada.“Cuando me ofrecieron ‘La Casa de los Famosos’, ya había tenido varios conflictos en ‘Faisy Nights’. Me sentí humillada y fuera de lugar”, relató.Además, recordó un altercado con Faisy durante su embarazo: “Tuvimos una discusión, él dijo que estaba hormonal, nos enojamos, lloré mucho tiempo, y después perdí al bebé; él recibió parte de la culpa”.