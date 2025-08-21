Este es el albergue animal que recibió la donación prometida por el Cuarto Noche

Ayer se vivió una intensa gala de nominaciones en La Casa de los Famosos, que sorprendió a todos al dejar a nada más y nada menos que ocho participantes en la placa de nominados.

Pero aún siguen presentes los recuerdos de la nominación pasada donde Ninel Conde quedó en la placa y terminó siendo la tercera eliminada de esta temporada. El Guana, Mar Contreras, Aarón Mercury y Abelito se comprometieron a donar 10 mil pesos cada uno a un albergue de animales, siempre y cuando todos permanecieran en la casa.

Debido a que la tercera eliminada fue ‘El Bombón Asesino’, el equipo del creador de contenido cumplió su promesa y entregó el apoyo a uno de los centros más importantes de México.

Albergue Animal agradece apoyo al Cuarto Noche

Ante la incertidumbre sobre si los habitantes de la casa más famosa de México cumplirían su palabra, el Albergue Pergatuzoo anunció a través de sus redes sociales que había recibido el apoyo prometido.

“Infinitas gracias a 'El Guana', Aarón Mercury, Mar Contreras, Alexis Aya, Abelito y Aldo de Nigris por su donativo. Puro Team Noche. Ellos cumplieron, se quedaron y gracias a ellos tuvimos pancitas llenas”, escribieron junto a un video en agradecimiento.

Según el personal del lugar, este es el albergue más grande de México, albergando a una población de 2,590 animales. Debido a esta cantidad, los 25 bultos de alimento disponibles se consumen en apenas tres días.

El breve clip se viralizó rápidamente en redes sociales, por lo que horas más tarde se aclaró que correspondía a la ayuda prometida por Mercury. Su equipo acudió al lugar para entregar el apoyo, señalando que lo hacía en representación del 'Cuarto Noche'.

El público reacciona

Algunos seguidores del programa expresaron que preferían este tipo de gestos de agradecimiento en lugar de retos dentro de la casa, mientras que otros admitieron haber dudado de que realmente cumplirían su promesa.