Espectáculos ERNESTO BARAJAS La Casa de los Famosos México Shakira en Torreón Conciertos Ángela Aguilar

La Casa de los Famosos México

Este es el albergue animal que recibió la donación prometida por el Cuarto Noche

Este es el albergue animal que recibió la donación prometida por el Cuarto Noche

Este es el albergue animal que recibió la donación prometida por el Cuarto Noche

FÁTIMA MARTÍNEZ

Ayer se vivió una intensa gala de nominaciones en La Casa de los Famosos, que sorprendió a todos al dejar a nada más y nada menos que ocho participantes en la placa de nominados.

Pero aún siguen presentes los recuerdos de la nominación pasada donde Ninel Conde quedó en la placa y terminó siendo la tercera eliminada de esta temporada. El Guana, Mar Contreras, Aarón Mercury y Abelito se comprometieron a donar 10 mil pesos cada uno a un albergue de animales, siempre y cuando todos permanecieran en la casa.

Debido a que la tercera eliminada fue ‘El Bombón Asesino’, el equipo del creador de contenido cumplió su promesa y entregó el apoyo a uno de los centros más importantes de México.

Albergue Animal agradece apoyo al Cuarto Noche

Ante la incertidumbre sobre si los habitantes de la casa más famosa de México cumplirían su palabra, el Albergue Pergatuzoo anunció a través de sus redes sociales que había recibido el apoyo prometido.




“Infinitas gracias a 'El Guana', Aarón Mercury, Mar Contreras, Alexis Aya, Abelito y Aldo de Nigris por su donativo. Puro Team Noche. Ellos cumplieron, se quedaron y gracias a ellos tuvimos pancitas llenas”, escribieron junto a un video en agradecimiento.





Según el personal del lugar, este es el albergue más grande de México, albergando a una población de 2,590 animales. Debido a esta cantidad, los 25 bultos de alimento disponibles se consumen en apenas tres días.


El breve clip se viralizó rápidamente en redes sociales, por lo que horas más tarde se aclaró que correspondía a la ayuda prometida por Mercury. Su equipo acudió al lugar para entregar el apoyo, señalando que lo hacía en representación del 'Cuarto Noche'.

¿Poncho de Nigris fue vetado de La Casa de los Famosos México tras el pleito con Ninel Conde? 
VER MÁS ¿Poncho de Nigris fue vetado de La Casa de los Famosos México tras el pleito con Ninel Conde? 
La Casa de los Famosos al rojo vivo: ¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre Ninel Conde y por qué sería ser vetado del reality, aun sin formar parte de él?

El público reacciona


Algunos seguidores del programa expresaron que preferían este tipo de gestos de agradecimiento en lugar de retos dentro de la casa, mientras que otros admitieron haber dudado de que realmente cumplirían su promesa.




“Qué maravilla, gracias a los habitantes que cumplieron“, “A mí lo único que me importa es que esos perritos tienen comida” y “Así me gusta que me callen la boca, yo sí pensaba que solo quedarían en palabras”, son algunos de los comentarios.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: La Casa de los Famosos México Cuarto Noche

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Este es el albergue animal que recibió la donación prometida por el Cuarto Noche


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408221

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx