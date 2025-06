¿Quiénes no pueden tomar vino?

Siempre presente en celebraciones especiales, el vino es una bebida con tradición, cuya historia se remonta a más de 8,000 años en la región del Cáucaso. Sin embargo, aún se sigue debatiendo si su consumo es realmente beneficioso para la salud.

Al tratarse de una bebida alcohólica, hay quienes se preguntan cómo hacer un consumo seguro. Para lograrlo, primero se debe identificar a los grupos de personas que no se les recomienda. Hoy resolvemos tu duda.

¿Es bueno tomar vino?

Según el portal de la Mexico Wine Academy, el vino es una bebida alcohólica elaborada a partir del jugo fermentado de las uvas.

Si bien este término hace referencia a la fermentación de cualquier tipo de fruta, en realidad engloba a las uvas de la especie Vitis vinifera, que son más pequeñas, dulces y contienen numerosas semillas.

Aunque el vino nos ha acompañado por milenios, en los tiempos modernos, y gracias a los avances científicos, han surgido dudas sobre sus verdaderos beneficios. Por ejemplo, el portal Mayo Clinic cuestiona si el consumo del vino tinto (en cantidades moderadas) es saludable para el corazón.

Dicha idea surge a partir de que, gracias a los antioxidantes que posee (llamados polifenoles), su consumo podría aumentar los niveles de colesterol bueno (lipoproteínas) y proteger contra la acumulación del colesterol malo.

Sin embargo, Mayo Clinic afirma que los expertos en salud no recomiendan tomar vino como una alternativa para tratar las afecciones cardíacas.

Por su parte, en su apartado sobre los beneficios de la bebida, WebMD señala que podría ser útil para:

La ingesta de vino en cantidades moderadas se relaciona con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Se cree que es útil para prevenir infecciones en el tracto digestivo, mismas que pueden provocar úlceras.

El consumo moderado de alcohol, incluyendo el vino, podría mejorar la masa ósea en adultas posmenopáusicas.

Cabe mencionar que estos beneficios también son señalados como “posiblemente eficaces”. "Existen referencias científicas acreditadas que sugieren que el producto podría funcionar para un uso específico y al menos un estudio (en humanos) encontró que podría ser efectivo," aclara WebMD. Es decir, aún faltan más estudios para profundizar en sus beneficios.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante la publicación de una declaración en The Lancet Public Health, subraya que, en lo que respecta al consumo de alcohol, no existe una cantidad segura que no afecte la salud.

¿Qué personas no deben tomar vino?

La OMS, mediante la revista médica The Lancet Public Health, señala que el alcohol se considera una sustancia tóxica, psicoactiva y adictiva. Además, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer lo ha clasificado como carcinógeno del Grupo 1.

Esta institución señala que no hay estudios suficientes que demuestren los posibles efectos beneficiosos de un consumo ligero o moderado de bebidas alcohólicas como el vino.

Entonces ¿quiénes no deben tomarlo? El Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos indica que combinar dichas bebidas con ciertos medicamentos, particularmente aquellos con efectos sedantes, aumenta el riesgo de eventos adversos: caídas, accidentes de tránsito y sobredosis fatales.

La misma fuente recomienda que las personas mayores de 65 años, debido a los cambios en su fisiología y su ingesta creciente de medicamentos, tampoco consuman vino.

De igual manera, el portal especializado Health Direct señala que las personas bajo los siguientes tratamientos suspendan la ingesta:

Benzodiazepinas, incluidos ansiolíticos y pastillas para dormir.

Opioides como la codeína.

Antidepresivos.

Algunos antihistamínicos como prometazina y doxilamina.

Medicamentos antipsicóticos.

Algunos antibióticos como metronidazol, tinidazol, doxiciclina, eritromicina, isoniazida y linezolid.

Medicamentos para la presión arterial.

Medicamentos anticoagulantes.

Medicamentos para la diabetes.

Adicional, las mujeres embarazadas también forman parte de los grupos de alto riesgo, ya que el consumo de cualquier tipo de alcohol puede causar defectos congénitos y otros daños graves al feto.

En el caso de las madres lactantes, WebMD explica que el alcohol puede contaminar la leche materna, lo que podría provocar un desarrollo anormal y alterar los patrones de sueño del bebé. Así que es mejor evitarlo.

Otras personas que no deberían consumir vino son:

Personas con asma.

Quienes padecen enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).

Pacientes con gota.

Personas con afecciones cardíacas o presión alta.

Quienes tienen niveles altos de triglicéridos en la sangre.

Personas con enfermedad hepática.

Los grupos que sufren insomnio.

Personas con afecciones de salud mental.

Quienes presentan trastornos del sistema nervioso.

Pacientes con porfiria.

Quienes padecen úlceras o inflamaciones del páncreas.

Personas que serán sometidas a cirugía.

Menores de edad.

Personas que conducen.

Mantener un control responsable sobre lo que consumimos y evitar el abuso de bebidas alcohólicas es fundamental para preservar la salud física y mental.

