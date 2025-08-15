¿Quién es Sandra Anaya, otro caso de Morena que olvida la 'justa medianía'?

Estos meses recientes han salido a la luz gastos excesivos y lujos gozados por legisladores de Morena, pese a que apenas en mayo se acordó evitarlos, siguiendo un llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, sugiriendo al partido acatar lo pregonado por el exmanadatario Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, las principales figuras de Morena en el Congreso y el partido si bien han dicho que deberían acatarse los señalamientos no lo han hecho, como ha quedado demostrado por Ricardo Monreal que viajó e España; su exdirigente nacional, Mario Delgado, captado en Portugal; y el morenista y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien ha evitado pronunciarse por bienes de lujo, como relojes con valor de cientos de miles de pesos.

Otro caso reciente fue el de la diputada federal por Morelos de Morena, Sandra Anaya Villegas, quien compartió en sus redes sociales un video de ella subiendo la Muralla China. A su vez, el diario Reforma señaló que la morenista ha presumido viajes por Países Bajos, Nueva York, Grecia y París.

Es de destacar que como diputada federal recibe una dieta mensual de 79 mil pesos. Sin embargo, en todo un año legislativo sólo ha presentado una iniciativa apenas el pasado mes de abril y sigue pendiente en comisiones de origen . Además, sólo ha tenido cinco intervenciones en el pleno.

Su propuesta que reformaría la Ley General de Salud contempla crear un Registro Nacional de Paros Cardiacos Extrahospitalarios.

El periodista Jorge García Orozco, quien documentó los excesos de Gutiérrez Luna detalló también la historia de Sandra Anaya, a quien llamó “#marimar4t” luego de pasar de vender mariscos en el restaurante de su madre, “La Tía Licha” a viajar por el mundo.

Sandra Anaya tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y cursa una maestría en Derecho con Orientación Terminal en Materia Civil por la misma institución.

Entre 2001 y 2003 laboró en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, siendo hasta 2021, ya entrado el sexenio del expresidente López Obrador, que volvió a ocupar un cargo político; primero como candidata a síndico municipal de Cuernavaca, Morelos por la coalición Morena, PES y Nueva Alianza y luego como secretaria de Administración del gobierno de Morelos con Cuauhtémoc Blanco .

En enero de 2025, entrado el nuevo gobierno estatal, también de Morena; fue que Anaya Villegas fue señalada de un presunto desvío de más de 40 millones de pesos y participar en la adquisición de terrenos a muy bajo precio.

Luego del revuelo causado por el video, Anaya declaró que su viaje a China no fue reciente, aunque se conoció que retiró sus viajes de las redes sociales e hizo privada su cuenta en TikTok.

Ante medios durante un evento en Morelos, lamentó afectar a la cuarta transformación y se disculpó con la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena por afectar al movimiento.

“Me disculpo con el movimiento porque al final no le ayuda a la doctora (Sheinbaum), al país ni al movimiento. Debí ser más prudente".