¿Quiénes fueron los invitados al cumpleaños de Pedro Haces en hotel de lujo en España?

Los lujos del legislador morenista y líder sindical Pedro Haces salieron una vez más a la luz, esta vez al revelarse que pagó una decena de habitaciones en el hotel de cinco estrellas Rosewood Villa Magna de Madrid (España) a casi 100 invitados a celebrar su cumpleaños el pasado 18 de julio.

El periodista Claudio Ochoa Huerta reportó que entre los invitados estuvo el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien es un amigo cercano de Haces; y también se encuentra envuelto en una polémica desde hace semanas por viajar a España , ausentándose de una sesión extraordinaria del Consejo Nacional del partido.

Si bien Monreal ha dicho que fue por un viaje de aniversario de casado, dado que fue con su esposa a España, la polémica ha seguido luego de declarar que gastó unos 100 euros (alrededor de dos mil pesos) en un desayuno, espacio en el que fue fotografiado y luego al revelarse el nivel del hotel disparó las críticas.

Desde que en mayo al interior de Morena se acordó evitar los lujos y gastos similares, observando un llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a volver a lo pregonado por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, dirigentes y figuras importantes como Monreal, Mario Delgado, “Andy” López y más han sido captados no atendiendo las nuevas direcciones y en cambio viajando a Europa y Japón, alojándose en hoteles de lujo y comprando en tiendas de alta gama.

Ochoa Huerta, en su columna “La fiesta de Haces en España...y México”, reportó que aparte de Monreal, en la fiesta de Pedro Haces estuvieron también de invitados la actual y próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel y su esposo, José María Riobóo , el contratista favorito del expresidente López Obrador; el diputado Enrique Vázquez de Morena, quien fue captado en Ibiza en un centro nocturno exclusivo; y la productora de telenovelas de Televisa, Carla Estrada.

Aunque de este evento se prohibieron los celulares para impedir la difusión de fotografías. Se reportó que el precio por noche en promedio en el hotel es de 15 mil pesos, más de lo que gana en un mes el 71 % de la población, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de mayo de 2025

A su vez, el periodista quien también es conductor de Latinus, informó que autoridades en México están investigando a Pedro Haces luego de identificarlo como el principal facturero y encargado del outsourcing en el país, tras la caída de otras figuras como los empresarios Raúl Beyruti y Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont.