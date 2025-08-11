Chanel, Gucci y Cartier, ¿cuánto cuestan los accesorios de lujo de la senadora Cecilia Guadiana?

No solo los legisladores Sergio Gutiérrez y su esposa 'Dato Protegido', del movimiento de la 4T, son los que han sido señalados por sus lujosas prendas de ropas y accesorios, a la lista se suma la senadora Cecilia Guadiana.

Planteó que sí ha declarado todas sus posesiones y acusó que se trata de 'una campaña de la derecha'

Critican en redes sociales a Cecilia Guadiana por artículos de lujo

La senadora de Morena por Coahuila, Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano, se encuentra en medio de una polémica tras ser exhibida en medios y redes sociales por el uso de costosos artículos de lujo.

Las críticas hechas por usuarios en redes sociales, señalan una aparente contradicción entre la austeridad promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y el estilo de vida de la legisladora.

Según los señalamientos, la senadora Guadiana ha sido vista utilizando accesorios de marcas exclusivas.

Entre los artículos mencionados se encuentran unos zapatos Chanel con un valor estimado de 33 mil 500 pesos, unos zapatos Gucci valuados en 17 mil 200 pesos, y un reloj Cartier Ballon Bleu con un costo aproximado de 165 mil pesos.

¿Qué ha dicho Cecilia Guadiana tras los señalamientos?

En respuesta a las críticas, la senadora Guadiana emitió un posicionamiento público en el que calificó estos señalamientos como un intento de desviar la atención de su labor legislativa.

La legisladora morenista destacó su compromiso con la defensa de los intereses del pueblo de Coahuila y de México, e hizo hincapié en las iniciativas que ha impulsado en áreas como salud, bienestar social, desarrollo económico y transparencia.

