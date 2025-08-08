Sergio Gutiérrez y su esposa 'Dato Protegido' niegan lujos, pero diputado admite recibir cortesía de miles de pesos

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, acudió al programa del periodista José Cárdenas en donde intentó defenderse de los escándalos en los que se ha visto envuelto en los últimos días, sin embargo, entre sus versiones estuvo una que podría constituir una falta grave.

Como ha venido documentado el periodista Jorge García Orozco a través de redes sociales, Gutiérrez Luna acudió a una fiesta VIP de la Fórmula 1 donde cada boleto tiene un costo de 8 mil 500 dólares, unos 170 mil pesos. En el evento estuvo acompañado de su esposa, Diana Karina Barreras Samaniego, quien también es diputada federal por el PT y es conocida como “Dato Protegido”, por el alias al que debe referirse en disculpas públicas una ciudadana sancionada por el Tribunal Electoral.

Su presencia en la fiesta donde se presentaron DJ Esther Anaya, Seat y Alan Walker, forma parte de un hilo de prendas, joyas y espacios exclusivos que han ido y exhiben una fortuna no presentada en sus declaraciones patrimoniales ni que corresponde a su sueldo como legisladores.

Bajo ese contexto, Gutiérrez Luna declaró que los boletos fueron una “cortesía” y argumentó “las cortesías no tienen valor porque no se venden, no son comercializables, no son boletos...su valor es 0”, aunque la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su Artículo 40 establece que los servidores públicos al recibir bienes deberán ponerlos a disposición de las autoridades competentes en materia de administración y enajenación de bienes públicos.

Mientras en su Artículo 52 establece que un servidor público incurrirá en cohecho si entre otras cosas acepta un beneficio no comprendido en su remuneración.

Esta cortesía provino de Club 51, un exclusivo club de negocios, cuya membresía vale por dos personas casi 1 millón 250 mil pesos al año, según García Orozco. Aunque poco después el mismo Club 51 tuvo que primero borrar el mensaje donde aclaraba las cortesías y después su cuenta en la red social X.

Planteó que sí ha declarado todas sus posesiones y manifestó que “este tipo de cosas, sí afectan al movimiento porque generan una percepción indebida”, argumentó sobre los señalamientos del periodista García Orozco, quien ha exhibido las diversas prendas y joyas que usa la pareja y valen miles y hasta cientos de miles de pesos como fue un reloj Corum Admirals Cup con un costo de entre 175 mil y 400 mil pesos.

Ofreció una disculpa a la ciudadanía “porque está desinformación, está exageración si les puede generar desánimo, les puede generar decepción y es dable decirles a ellos que nos disculpen porque esto es parte de una campaña de la derecha para utilizar elementos que no tienen otro trasfondo más que ser distorsionados con el afán de derrocar al movimiento”.

Gutiérrez Luna negó tener dos inmobiliarias y rechazó que los zapatos y otra ropa que usa no tiene el valor que se dice.

Mientras tanto, la diputada “Dato Protegido” ofreció un mensaje grabado a través de redes sociales negando el valor de las prendas lujosas de la que ha sido señalada como relojes, sombreros, anillos y blusas con valores de miles de pesos y que aparecen en sus publicaciones de redes sociales.

