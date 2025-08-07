Revelan fortuna de Sergio Gutiérrez Luna y su esposa 'Dato Protegido', legisladores de la 4T

Desde hace días, el periodista Jorge García Orozco ha documentado en redes sociales como el diputado federal morenista Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Diana Karina Barreras Samaniego, diputada federal por el PT, poseen una fortuna que no han presentado en sus declaraciones patrimoniales y tampoco corresponde a su sueldo como legisladores.

La fortuna de la pareja saltó a la luz pública luego de que Barreras Samaniego lograra que el Tribunal Electoral obligara a una ciudadana de nombre Karla Estrella a ofrecer disculpas públicas durante un periodo de 30 días por comentarios hechos en 2024.

Si bien la presidenta Sheinbaum desde mediados de julio criticó la sanción a la que tachó de exceso, al ser una decisión del Tribunal, esta era definitiva.

Siguiendo la sanción y las muestras de solidaridad de la sociedad, García Orozco ha recurrido a verificar las publicaciones en redes sociales de ambos personajes y señalar el costo de la ropa, joyas y hasta espacios exclusivos a los que han acudido, gastando a su paso millones de pesos.

Un ejemplo compartido hoy jueves 7 es que la pareja fue captada en video en una fiesta VIP de la Fórmula 1 donde cada boleto tenía un costo de 8 mil 500 dólares, unos 170 mil pesos e incluía la presencia de los DJ Esther Anaya, Seat y Alan Walker.

Cuando desde la Presidencia y el mismo partido Morena han reiterado sus llamados a la humildad.

Una de las prendas documentas recientemente fue una chamarra usada por la diputada del PT también llamada “Dato Protegido”, por la sanción a la que fue obligada Karla Estrella de no mencionar el nombre; se trata de una chamarra larga de la marca Moncler con un costo de 1499 euros, poco más de 32 mil pesos.

En otro parte fue una fotografía donde aparecen Gutiérrez Luna y la diputada Dato Protegido celebrando con un pastel, mientras a su espalda cuelga un cuadro del pintor mexicano Vladimir Cora, cuyas obras ronda entre los 12 mil y los 45 mil dólares, es decir, desde 250 mil a 900 mil pesos.

Entre los objetos más caros entre su patrimonio está también un reloj Hublot Big Bang que fue documentado por el periodista a partir de una fotografía en redes sociales de Dato Protegido, este instrumento tiene un costo superior a los 377 mil pesos y tampoco aparece en su declaración patrimonial.

De Dato Protegido se han documentado más casos de lujos, como de una bolsa Prada Galleria de piel con un valor de 100 mil pesos.

De Gutiérrez Luna, fue captado con un reloj Hublot Big Bang Red con un costo de 681 mil pesos; mientras Dato Protegido posee un anillo Tiffany Setting de un millón 116 mil pesos, junto a una argolla Tiffany Harmony de 66 mil pesos.

El abogado José Mario de la Garza apuntó a través de redes sociales que la Ley General de Responsabilidades Administrativas que todo servidor público debe justificar su patrimonio y en caso de no hacerlo los órganos de control deben actuar requiriendo una aclaración, iniciando un procedimiento si no hay justificación y denunciar ante el Ministerio Público si hay indicios de un delito.

El no mencionar estos artículos en la declaración patrimonial entraña una falta administrativa grave de enriquecimiento oculto que de seguir un proceso y determinarse como enriquecimiento ilícito puede constituir en sanciones de hasta 14 años de prisión, decomiso e inhabilitación.